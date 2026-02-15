ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

過年團圓飯年味有儀式感！掌握餐桌佈置重點：紅色比例別超過四分之一

記者王威智／採訪報導

記者王威智／採訪報導

過年團聚當然一定要坐下來好好吃頓飯。每年的團圓飯，不只是吃一頓飯，而是家人情感的匯聚點。對不少人來說，一想到「過年餐桌佈置」，就聯想到凌亂的擺設、五顏六色的紅，甚至要大掃除或換家具，瞬間壓力倍增。其實，只要掌握色彩比例、層次感與小細節，就能在家中輕鬆打造有儀式感的團圓飯氛圍，同時保留現代居家的質感。

▲▼過年團圓飯年味有儀式感！掌握餐桌佈置重點：紅色比例別超過四分之一,IKEA,餐桌。（圖／記者姜國輝攝）

▲過年團圓飯不只是用餐，更是家人情感的匯聚；掌握色彩比例、層次與細節，就能在家輕鬆營造儀式感滿滿的現代年節氛圍。（圖／記者姜國輝攝）

檢視桌面｜餐桌佈置從「底色」開始

瑞典家居品牌公關經理 Gillian 建議，佈置前先觀察餐桌本身。若桌面不甚喜歡，可用大面積桌巾作為基底，瞬間拉高餐桌的質感與統一感；若桌面已屬大地色或素色系，則可用桌墊作為重點點綴。

Gillian 指出：「桌面是視覺的第一印象，如果底色不協調，再多小物都無法撐起整體質感。」這也意味著，先挑好桌布或桌墊，是餐桌佈置最簡單且最有效率的第一步。

▲▼過年居家打造團聚年味三大招 用織品、收納、燈光輕鬆打造,ikea,客廳,房間,餐桌。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼餐桌佈置從「底色」開始，以桌巾或桌墊打底，讓餐桌質感與統一感瞬間提升，是打造高質感團圓飯的第一步。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼過年團圓飯年味有儀式感！掌握餐桌佈置重點：紅色比例別超過四分之一,IKEA,餐桌。（圖／記者姜國輝攝）

餐具擺盤｜素色為主，紅色做點綴

除了底色，餐具的擺放也非常重要。Gillian 建議，先確定餐具基調，多以素色、米色或灰色為主，再利用紅色或喜氣元素做跳色。舉例來說，餐桌上只用紅色桌墊或餐巾，即能保有節慶氣氛，又不讓整體過於花俏。

「擺盤要有層次感，可以依據菜色疊放餐具或盤子，例如主菜盤底色素雅，再搭配小碗或餐巾作顏色跳動，視覺上會更舒適，也更有設計感。」Gillian 說。

▲▼過年團圓飯年味有儀式感！掌握餐桌佈置重點：紅色比例別超過四分之一,IKEA,餐桌。（圖／記者姜國輝攝）

▲以素色為基調，紅色或喜氣元素作跳色，Gillian 建議透過層次感與小面積點綴，打造既節慶又高質感的餐桌氛圍。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼過年團圓飯年味有儀式感！掌握餐桌佈置重點：紅色比例別超過四分之一,IKEA,餐桌。（圖／記者姜國輝攝）

柔和色系｜過年不必死守大紅

過年紅色是象徵喜氣，但太過鮮豔容易搶走餐桌整體質感。Gillian 提醒，不必死守大紅色系，可以選擇粉紅、灰橘、莫蘭迪色系，甚至象徵「年年有餘」的金魚或小魚圖案桌墊，都能呼應節慶意象。

「柔和色系不只耐看，也能讓整個餐桌看起來更精緻，拍照上桌時也更有現代感。」她補充。

▲▼過年團圓飯年味有儀式感！掌握餐桌佈置重點：紅色比例別超過四分之一,IKEA,餐桌。（圖／記者姜國輝攝）

▲過年不必死守大紅，大面積色調建議用粉紅、灰橘或小巧圖案桌墊，既呼應喜慶又提升現代質感。（圖／記者姜國輝攝）

親友來訪｜彈性桌椅最實用

過年期間親友來訪頻繁，桌椅彈性設計是關鍵。Gillian 建議，選擇可延伸桌面設計，平日可縮小使用，聚會時再擴大桌面，方便調整座位數量。

此外，小巧的折疊椅、座墊或多功能椅凳，也能在必要時提供額外座位。這類家具不僅實用，也能維持餐桌空間的簡潔感。

椅凳與椅墊｜小物也能換色彩

Gillian 提醒，即便桌椅原本是素雅色系，也可以用椅凳或椅墊增加跳色，例如紅色、橘紅色或柔和暖色系，讓整個餐桌瞬間活潑起來。

她補充：「小物點綴的重點是少量集中，例如只在椅墊或椅凳上加入顏色，不僅安全又實用，也不會讓視覺混亂。」

配色守則｜喜氣元素不超過四分之一

配色比例決定質感。Gillian 建議，餐桌大面積基底色最好是素色，如大地色、原木色或灰色；紅色與其他喜氣元素，比例不宜超過四分之一。

「過年重點是團圓而非堆滿紅色，少量點綴就能帶出喜慶感，也更符合現代居家設計美學。」Gillian 指出。

▲▼過年團圓飯年味有儀式感！掌握餐桌佈置重點：紅色比例別超過四分之一,IKEA,餐桌。（圖／記者姜國輝攝）

▲建議提前擺好桌墊與餐具，簡單佈置也能讓團圓飯瞬間提升儀式感與質感。（圖／記者姜國輝攝）

先做好 Table Setting｜團圓飯更有儀式感

最後，Gillian 強調，過年團聚，餐桌的 Table Setting 不可忽略。提前鋪好桌墊、擺好餐具、擺放花藝或小擺件，不僅讓桌子看起來更完整，也能讓家人圍坐時感受到更溫暖的儀式感。「即使只是簡單擺放，也能立刻提升餐桌質感，讓每一次的團圓飯都成為有溫度的生活時刻。」

掌握底色、層次、跳色與彈性座位這四大原則，即使不大動傢俱，也能讓餐桌兼具 儀式感、節慶感與現代美學。讓過年團圓飯，不只是吃飯，更是一場視覺與情感的生活饗宴。

