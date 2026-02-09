朋友買房沒弄廚房「寧願叫外送」他驚呆　大票點頭：沒毛病

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

現在不少買房的年輕人都是選小宅，就有網友表示，最近到朋友新家作客時，意外發現對方的家裡竟然「沒有廚房」，只有冰箱和微波爐，讓他當場愣住。朋友解釋，與其花錢做廚具、買家電，不如把預算省下來天天叫外送，反而更實際。貼文引發討論。

該名網友在PTT的Gossiping板發文「現代人家裡沒廚房？」提到朋友單身、快40歲，沒有結婚或交女友的打算，最近買了一間「一房一廳一衛」的小宅，坪數只有10多坪。實際參觀後，他赫然發現「怎麼沒有廚房」，整個空間只有一台冰箱和一個微波爐。

[廣告]請繼續往下閱讀...

沒弄廚房「不如省下來叫外送」

朋友對此淡定表示，「這樣不就夠了」，認為廚房相關的電器與裝潢花費太高，不如拿來叫外送，生活還比較輕鬆。原PO說，自己是會下廚的類型，一開始完全無法想像沒有廚房的生活，但轉念一想，對於不開伙的人來說，似乎真的沒差，「想想好像哪邊怪怪的，又覺得這也是一個方式」，不禁好奇，「這是高房價對社會的報復嗎？」

貼文曝光後，不少人也認同這種生活模式，「用不到啊，家裡有廚房的也沒在用」、「又不婚不生也不會煮，要廚房幹嘛，沒毛病啊」、「一堆家庭本來就不開伙」、「台灣外食便宜」、「外食便宜，自煮沒CP值，還要吸油煙」、「這樣家裡沒食物也不會有蟑螂，大掃除不用清廚房超爽。」

但也有人無法接受，「那跟監獄有什麼不同？」「我不行，我喜歡煮菜」、「至少要有個流理台比較好備料」、「沒有喔，我也住十幾坪而已，但裝潢的時候最用心規劃的就是廚房了。」還有網友嘆，「根本沒空間」、「普遍超小，害我自建8坪廚房，半開放式。」