都更容積300%大放送　專家憂誘餌藏毒：恐淪下一代負擔





▲都更整合不易，台灣老屋「高齡化」嚴重，然而政府若「容積獎勵大放送」，是一個好的辦法嗎？（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

都更整合不易，台灣老屋「高齡化」嚴重，然而政府若「容積獎勵大放送」，是一個好的辦法嗎？建商業者坦言，短期上看似讓一些本來分不回的個案成案，但長期來看卻是「毒藥」。

台灣老屋多，高齡化嚴重，迫切需要都市更新，但整合卻相當困難。以全台老屋最多的台北市來說，政府就透過增加容積獎勵的方式刺激市場，近年像是防災型都更給予30%獎勵，日前又有議員拋出住三基準容積率要從225%提升到300%。

不過，台北市都市更新學會理事長、連雲建設總經理蔡漢霖直言：「一昧地給予容積獎勵，看起來像是加速都更的解藥之一，但另一方面，這樣的做法也是毒藥。」

蔡漢霖說明：「政府若透過打雞血的方式，容積獎勵大贈送，短期雖然讓一些本來坪數分不回的案子，變得分得回去，幫助一些個案成案，但容積給出去了，就是在那邊了，沒有回頭路，長期來看民眾只會認為『反正政府隨時都會再給更好獎勵方案，不急著做』。」

此外，蔡漢霖強調：「容積率是一種公共財，都市更新的最核心精神應是公益性，現在一昧地送更多容積獎勵，讓很多都更案成了，但台北市真的需要那麼多新房子嗎？」

蔡漢霖進一步表示：「30年後這些新房子變成老房子後，又該怎麼辦？」他認為：「一昧地給予容積獎勵，是對下一世代的一種掠奪。」

▲蔡漢霖直言：「一昧地給予容積獎勵，是對下一世代的一種掠奪。」（圖／記者項瀚攝）

不過，政府針對都更的一些政策，還是受到建商業者認同。舉例來說，《危老條例》新法方向為避免紙片屋的出現，將容獎給予的限制納入基地面積151坪以上的個案。

寶和建設副總理陳威丞表示：「比起都更，相較之下危老較缺乏公益性，且站在城市發展、建築安全、建商營運風險等角度來看，基地面積過小的重建案效益也較差，政府此修法方向有利老屋重建市場更加健康，只不過市場上不免就會出現大者恆大、小建商淘汰的趨勢，這就是業者們要去努力克服的地方。」

