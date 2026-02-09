ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

餘土可異地臨時暫置　中市「土方之亂」獲解

▲▼ 土石之亂 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲全台營建工程因新制上路，導致營建剩餘土石方（廢土）去化困難，在開春就引爆「土石之亂」。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／綜合報導

全台營建工程因新制上路，導致營建剩餘土石方（廢土）去化困難，在開春就引爆「土石之亂」，為了解決基層建築業者的燃眉之急，台中市政府都市發展局發布最新公告，宣布首度准許建築工程的剩餘土石方可「異地臨時暫置」以解燃眉之急。

「土方清運新制」2026年元旦正式上路，目前對於營建業的土方去化新制，為工地開挖交給土方業者A，將土石載至土石方資源處理場B，最終需要載至最終處理廠C。且運送車輛需全面裝設GPS控管土石方流向，但北中南對於「Ｃ處」也就是最終處理廠地點，地方中央未有共識，以中部地區來說，即便有共識，也因卡在環評等因素，暫置場等也需等到年底才有望啟用。

讓營建業哀聲連連的是，這些流程引發清運塞車與處理費暴漲，導致多處建案出現停工潮，甚至從土石之亂延燒成為「大便之亂」。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲北中南對於「Ｃ處」也就是最終處理廠地點存在爭議，以中部地區來說Ｃ處因卡在環評等因素，最快需等到年底才有望啟用。（圖／記者陳筱惠翻攝）

台中市政府都市發展局發出公告，針對建築工程產生的餘土，提供了暫置空間選擇，包含「建築工程基地」與「未有建築許可之空地」，規範部分暫置地點必須位於台中市轄區內。若選擇空地，必須符合都市計畫法及非都市土地使用管制等相關法令。

並且限制一對一專用，為了避免管理混亂，每一處暫置地點僅限定供單一工程使用，嚴禁成為變相的非法轉運站。且落實退場機制，市府表示餘土並非永久堆置，在建築物地下室頂版（或基礎）勘驗備查後，必須在9個月內清除完畢。

都發局代理局長李正偉表示：「此舉是在兼顧工程實務與環境安全下的必要措施，未來將視執行情況調整相關自治法規，以徹底解決營建廢棄物的去化難題。」

中市府此次公告，將「流浪土石」納入政府監督的視線內，防範非法棄置的發生。對此，大台中不動產公會理事長蕭成忠表示：「對於市府快速因應業界的困難與以高度肯定，但現在權宜之計，讓表土的部分在Ｂ點跟Ｃ點能有所緩衝。」

蕭成忠表示：「以台中來說確實解決燃眉之急，大建商、公共工程的基地面積夠大者就可以自行先處理，小建商也可以尋找地主同意置放，也希望利用這段時間差，中央、地方協調好，最終的C點還是要找出來，才能一勞永逸。」

