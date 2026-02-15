逃離富豪稅！祖克柏爆砸上億美元在邁阿密置產　當貝佐斯鄰居

▲Meta執行長祖克柏。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）傳出在佛州邁阿密高檔住宅區置產的消息，可能斥資1.5億至2億美元（約新台幣47億至63億元）在印第安溪（Indian Creek）購入豪宅，預計最快4月正式入住。印第安溪是一座人工島，有億萬富翁地堡之稱，而總統川普女兒伊凡卡夫婦、亞馬遜創辦人貝佐斯都住在這裡。

福斯新聞、AOL.com等報導，祖克柏夫婦購買的這棟新建豪宅就位在印第安溪，是該區最昂貴的住宅區之一，佔地約 2 英畝，儘管這筆交易尚未完全敲定，但根據鄰居們的說法，祖克柏計畫要在4月入住。據信賣方為連鎖潛艇堡 Jersey Mike’s 創辦人坎克羅（Peter Cancro）。

坎克羅從未正式掛牌出售該房產，因此沒有公開照片或相關資訊。不過依據華爾街日報取得的衛星影像，這塊地有多棟建築，包括一棟設有入口庭院的主屋，以及一棟疑似客房或警衛室的房子，另有一條兩旁種滿棕櫚樹的小徑，通往後方泳池區；另據福斯新聞，該房產擁有私人碼頭、環繞式露台及水岸泳池。

Troy Dean Home執行長伊波利托（Troy Ippolito）指出，這裡只有一個出入口，管制嚴格，且大約只有41戶，距離邁阿密市中心只要幾分鐘路程，卻給人一種與世隔絕的感覺，「如果你是世界名人，又想要擁有絕對隱私的後院，這裡就是你能找到最接近理想的地方」。

根據彭博億萬富翁指數，祖克柏淨資產約2400億美元，在加州太浩湖（ Lake Tahoe）與帕羅奧圖（Palo Alto）、夏威夷考艾島（Kauai）都有房產。祖克柏是最新一名在佛州置產的億萬富翁，在此之際，加州正提議徵收5%億萬富翁稅。