每坪308萬、總價46億！　傳京城攜手富邦天價拿農16千坪地





▲外界傳出，南台灣土地公蔡天贊再出手，攜手富邦建設，以總價約46億元、單坪約308萬元，預計入手郡都建設農16特區約1508坪土地。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

外界傳出，南台灣土地公蔡天贊再出手，攜手富邦建設，以總價約46億元、單坪約308萬元，預計入手郡都建設農16特區約1508坪土地。知情人士透露，涉及保密條款且尚未簽約。郡都回應，確實有建商主動接觸，合建或購地的意願都有。

城揚集團去年底入手郡都集團位於楠梓區德惠路、加仁路口的579.47土地，土地使用分區為住三，總價約4.35億元，換算單價75萬元。當初該筆土地為郡都2017年向高雄市地政局標售，單價僅28.1萬元，換算下來，帳面一口氣賺進2.7億元。

據查，該筆土地交易，實登尚未揭露。郡都集團董事長唐承表示，售地主要考量在於開發整合與價格。城揚在附近也有推案可以整體規劃，因此選在合適時機先行處分資產、選擇現金為王。

近日市場傳出郡都集團售出農16精華地，該地為2024年7月郡都以30億8754萬元，入手鼓山區明誠三路的全聯、旺來興2店，整合後地坪達1036坪，換算地價298萬元，至今仍是農16最貴地價，之後仍持續整合入手旁邊的丁丁藥局，目前該地達1508坪。

外界盛傳該地引來南台灣土地公蔡天贊攜手富邦建設，以總價約46億元、單坪約308萬元入手。知情人士透露，交易相關洽談確實在進行中，目前因涉及保密條款，各方對外都「不能說」，因此出現市場訊息滿天飛的狀況。

▲城揚集團去年底入手郡都集團位於楠梓區德惠路、加仁路口的579.47土地。（圖／記者張雅雲攝）

該人士指出，現階段並非合建方向，而是朝購買「整筆土地」的模式洽談，預計總價約46億元、單坪約308萬元，屬於接近共識的價格帶。不過他也強調，由於尚未完成簽約，對外自然難有明確回應，若確定成交，該交易將是農16史上最高單、總價交易，換算下來，郡都持有不到2年，獲利約1.5億元。

對售地傳聞，唐承表示，農16地段精華，缺乏大片素地，確實陸續有建商主動接觸，不論是洽談合建或購地的意願都有，但都「還沒成交」，並非外界所傳已定案。他坦言，地段條件佳自然會吸引市場關注，需評估對公司最有利方案。

高雄市代銷公會理事長謝哲耀分析，目前農16建設齊發，又有捷運、輕軌等建設，在農16要找到基地如此完整且千坪以上土地，幾乎已不可能，對建商來說，該地屬於可直接推案等級的成熟標的，從獲利角度來看，若在合理價格帶出場，也可視為「落袋為安」。

