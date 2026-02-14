ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

輝達進駐北士科＋TOD計畫奠定新士林「都美大河商爵」廠辦合一打造世界級企業座標

▲▼大河商爵。（圖／翻攝自影片)

▲士林是台北市面積最大的行政區，正從過往的觀光重點區域轉型為經濟發展的關鍵軸心。（圖／翻攝自影片，下同）

房產中心／綜合報導

隨著全球AI浪潮推動，台北市的產業版圖正經歷一場前所未有的質變。這股關鍵動能目前正高度聚焦於「大士林科技廊道」，其核心便是剛起步卻蓄勢待發的「北投士林科技園區（以下簡稱北士科）」。作為台北市面積最大的行政區，士林正從過往的觀光名片轉型為經濟發展的關鍵軸心。

蔣萬安視察北士科：為臺北安裝「全球最強AI心臟」

去年底（2025年）台北市長蔣萬安親自視察北士科T17、T18基地，並正式宣布輝達台灣總部進駐，他在致詞中強調，這不只是一份投資協議，更是台北隊歷時三年、克服重重困難後的成果；蔣萬安表示，未來這裡蓋起的輝達海外總部，將成為臺北市「全球最強的AI心臟」，引領整座城市起飛。

▲▼大河商爵。（圖／翻攝自影片)

蔣萬安進一步勾勒出北士科「生產、生活、生態」的三生願景：在生產面上，鏈結南港與內湖科技園區，打造完整的「臺北科技廊帶」；在生態與生活面上，規劃結合全齡社福設施的社會住宅，並打造淨零排放示範區。此外，士林區正透過TOD（大眾運輸導向開發）模式全面翻新，整合辦公、商圈與交通設施，將士林從傳統觀光景點，翻轉為具備高科技產業動能的宜居城市。

產經專家解析：北士科地段外溢與未來價值

台灣經濟研究院總監劉佩真分析指出，大士林區因鄰近北士科，正有效承接科技產業外溢的需求。「在AI、半導體與ICT產業快速發展下，士林已成為北台灣經濟發展不可或缺的『軸心』。企業在選擇據點時，不再只是選擇單一園區，而是選擇具備發展彈性的產業聚落。」

▲▼大河商爵。（圖／翻攝自影片)

▲▼ 都美大河商爵打造世界級企業座標 。（圖／翻攝應影片）

財經專家黃世聰則觀察，士林擁有極為便捷的交通網絡，包含捷運紅線、國道與快速道路，透過承德路與洲美快速道路可快速連接雙北市中心，未來更能透過環狀線北環段，串聯內科、關渡與新北產業園區。他還強調，「隨著ESG與永續經營觀念崛起，現代企業總部已從傳統辦公轉向『廠辦合一』形態」，這種規劃能讓研發、營運與管理部門高度整合，在面對快速變動的AI時代時，能加速運作效率並有效降低營運成本。

▲▼大河商爵。（圖／翻攝自影片)

▲▼大河商爵。（圖／翻攝自影片)

專家們一致認為，士林區具備「好好生活」的環境，擁有故宮博物院、臺北表演藝術中心、兒童新樂園及陽明山等資源。這種辦公與生活美學的平衡，正是吸引國際企業進駐、留任頂尖人才的核心關鍵。

▲▼大河商爵。（圖／翻攝自影片)

都美「大河商爵」：日本大師丹下憲孝操刀的水岸地標

在北士科動能與士林TOD開發的雙重加持下，由都美建設推出的「大河商爵」應運而生。都美建設董事長曹來春與總經理曹俊傑分享，公司長期深耕士林，深知地主與企業主對信任感的渴求，因此致力於為城市造家，打造結合生活的幸福空間。

▲▼大河商爵。（圖／翻攝自影片)

這座地標建築特別邀請日本知名建築師丹下憲孝操刀設計，他表示，特別在設計中融入了「城市規模」、「建築規模」與「人本規模」等多重考量，透過流暢的立面輪廓融合日本風格與臺灣元素，讓建築不僅是雄偉的總部，更是一處讓人在其中感到舒適、且能引發城市共鳴的空間藝術。

▲▼大河商爵。（圖／翻攝自影片)

「大河商爵」核心亮點有以下三點，一為優越地段：位居承德路、通河東街一段與百齡橋交界的黃金十字軸線，緊鄰北士科門戶，坐擁雙溪、基隆河匯流的水岸第一排美景。二是具備彈性空間配置：提供從單戶80坪至整層384至536坪的靈活配置，滿足不同階段企業的成長需求。三是廠辦合一升級： 導入共享空間概念，規劃大型會議室、員工休憩區與洽公區，讓企業能有效率地整合各部門職能。

▲▼

▲▼

坐擁國道一號交流道首站優勢，更緊鄰未來環狀線Y25站，都美《大河商爵》讓企業掌握雙北交通的絕對咽喉。 隨著士林大型公辦都更與再生計畫陸續啟動，這裡不僅是高效運轉的總部基地，更是鎖定區域發展紅利、具備高度未來性的資產指標。 都美《大河商爵》，在水岸首排與交通樞紐之上，為您的企業預約下一個世界級主場。

都美【大河商爵】基本資料
基地位置：臺北市士林區大南路、通河東街一段路口
層數：地上24層／地下5層
基地面積：1088.09坪
規劃坪數：約 80坪-239坪，單層最大面積可達536坪
投資興建公司：都美建設 
建築設計：廖錦盈建築師 
立面設計：丹下憲孝建築師 
公設設計：丹下憲孝建築師 
燈光設計：旭川光禾有限公司 
景觀設計：廖錦盈建築師
建照號碼：114建字第0011號   
貴賓專線：02-2881-0000
官網預約：https://www.fgrealty.tw/8qc57s
Line立即聊：https://www.fgrealty.tw/7sbeu7

