台糖出手助攻！　社宅土地一路從苗栗到屏東

▲▼台糖公營學苑。（圖／台糖）

▲台糖已提供47處土地加上學苑轉型，累計可供近2.7萬戶社宅與青年住宅使用。圖為台糖公營學苑。（圖／台糖）

記者董美琪／綜合報導

為配合國家社會住宅政策推動，台糖近年持續釋出土地資源，至今已提供47處土地供興建社會住宅，並將部分自有學苑轉型為青年住宅，累計可提供住宅戶數接近2.7萬戶。台糖指出，今年仍將再釋出26處土地、面積約28.38公頃，供內政部及地方政府評估選用，地點涵蓋苗栗至屏東等8個縣市。

台糖長期掌握近5萬公頃土地資源，近年積極進行土地活化。董事長吳明昌日前表示，只要政策有實際需求，無論是規劃為科學園區，或投入社會住宅、平價銀髮住宅建設，台糖都具備配合空間。

▲▼台糖公營學苑。（圖／台糖）

▲台糖公營學苑位於台中市龍井區台灣大道5段43號，緊鄰東海商圈。（圖／台糖）

統計自民國107年至去年底，台糖已提供48.53公頃土地，供中央及地方政府推動社會住宅，同時將既有學苑轉型為青年住宅，合計可供應2萬6897戶住宅單位。

今年預計新增釋出的26處土地，分布於苗栗縣3處、台中市4處、彰化縣4處、雲林縣1處、嘉義縣2處、台南市5處、高雄市5處及屏東縣2處，將由相關單位依實際需求進行評估運用。

在學苑轉型方面，全台目前已有6處學苑改作社會住宅使用，其中台中公營學苑、苗栗學苑、高雄楠梓學苑及屏東椰林學苑出租率皆超過8成，其餘學苑則由台糖自行對外出租。

▲▼台糖苗栗學苑。（圖／台糖）

▲台糖苗栗學苑。（圖／台糖）

除住宅政策外，台糖也肩負穩定民生物價責任。去年因應非洲豬瘟衝擊，台糖協助調節國內毛豬供需，釋出約1.7萬頭毛豬至拍賣市場，金額約新台幣934萬元。同時，儘管原物料價格波動，台糖民生用砂糖及沙拉油零售價仍維持不調漲，並在農曆年前設置平價專區，提供多項民生用品優惠。

