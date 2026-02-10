女鞋大王敦南豪宅「賣不掉加價賣？」　接案房仲曝屋主心態

記者項瀚／台北報導

近2年前，女鞋大亨關係人以2.88億元開價求售頂級豪宅「敦南樞苑」，開價即賠售，成為話題。如今該戶豪宅尚未售出，但開價卻悄悄上調1000萬元，來到2.98億元，就像是「賣不掉，加價賣」。然而致電該案委託的房仲，他分享了屋主的真實心態，強調「始終沒有變過」。

▲近2年前，女鞋大亨關係人以2.88億元開價求售頂級豪宅「敦南樞苑」，開價即賠售，成為話題。（圖／記者項瀚攝）

豪宅「敦南樞苑」7樓戶最早是在2012年預售時，以約2.95億元交易，換算單價147萬元，買方「恆豐公司」大有來頭，是知名女鞋業代工商，過去曾因經營Miss Sofi品牌打響名號。

2021年，該戶以2.89億元移轉給王姓自然人，並備註關係人交易，當時躍上媒體版面，推測新屋主就是恆豐公司負責人王震乾或其家族成員。

《ETtoday新聞雲》在2024年報導，該戶豪宅以2.88億元開價求售，且該戶還帶有高檔裝潢，出現「開價即賠售」，對照2012年的購入價格，開價就直接調降700萬元。

然而過去了近2年，該戶豪宅再次出現在《591房屋交易網》上，標題打上「新！敦南樞苑典藏大戶」，有趣的是開價上調了1000萬元，變成2.98億元，看似出現了「賣不掉，加價賣」的操作。

▲「敦南樞苑」7樓戶以2.98億元開價在網上求售。（圖／翻攝自591）

致電該戶委託的房仲張正順，他表示：「該戶豪宅最初就是開價2.98億元，之後一度改成2.88億元，但考量到房地產交易的市場習性，沒有買方是不殺價的，因此決定再把開價調高回來成2.98億元。」

張正順透露：「自始至終，屋主就是想賣的價格就是2.88億元，沒有改變過，只是過程中在開價策略上做了一些調整，這個價格已是賠售狀態，屋主不太會再降，且該戶豪宅沒有貸款、屋主資金實力也相當雄厚。」

中信房屋研展室副理莊思敏表示，「敦南樞苑」位於敦化南路、市民大道交叉，地段精華，規劃22層、1層1戶隱私性佳，且建築立面、公設都頗具有質感，在台北市富人圈中討論度頗高。

不過，莊思敏表示：「敦南樞苑單戶面積近200坪、總價達3億元以上，在近年家庭結構改變的情況下，富人、尤其是二代購置的意願也較低。」

莊思敏表示：「以本次討論的7樓戶來說，換算單價約145萬元，屬實不貴，但總價高、加上樓層偏低，缺乏景觀視野的優勢，在銷售上比較辛苦一些。」

▲「敦南樞苑」7樓戶刊售資訊整理。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

