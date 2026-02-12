宜蘭遞延性買盤出籠　在地估：2026成交量「年增3成↑」

▲宜蘭房仲觀察，宜蘭為剛性需求穩定的市場。（圖／東森房屋提供）

記者項瀚／台北報導

全台房市不景氣，買盤縮手觀望，去年交易量大幅萎縮，但可以期待遞延性買盤何時出籠。宜蘭房仲觀察，宜蘭為剛性需求穩定的市場，消費者經過1年多的觀望，看到價格幾乎沒什麼跌，已開始進場購屋，觀察今年初成交量成長約2~3成，估2026年宜蘭成交量將至少年增3~4成。

2024年9月央行祭出第七波選擇性信用管制，全台房市急凍。不過，東森房屋宜蘭高中加盟店東朱哲賢表示：「以宜蘭地區來說，買盤觀望了1年多之久，發現成交價幾乎沒什麼跌、修正幅度最多在5%以內，已逐漸停止觀望，紛紛進場購屋，觀察2026年開始的1個多月，成交量比起去年同期成長了2~3成。」

朱哲賢表示：「宜蘭不論是市中心、蛋白區，都屬頗具剛性需求的市場，加上又有長線的高鐵建設利多議題支撐，隨央行第七波管制的利空逐漸淡化，估2026年宜蘭整體成交量將至少成長3~4成，且看到剛需回籠，建商推案意願也會明顯增加。」

宜蘭房市買盤相當多元。朱哲賢觀察：「除了在地首購、換屋、宜蘭人返鄉，此外還有大量台北客，其中又包括通勤族、投資置產、退休養老等等。」

▲宜蘭房市買盤相當多元，除了在地首購、換屋、宜蘭人返鄉，此外還有大量台北客。（圖／東森房屋提供）

至於房價行情，朱哲賢介紹：「透天別墅型產品為宜蘭房市的一大亮點，市中心蛋黃區、蛋白區指名度都頗高，前者包括宜蘭大學、運動公園周邊等區塊，以新透天來說，地坪大約規劃30坪、建坪60坪，總價約在2000~2500萬元。」

朱哲賢接著介紹：「宜蘭蛋白區的農舍也非常夯，熱門區段包括員山、五結、壯圍近交流道一帶等等，同樣全新的個案來說，常見的產品規是土地300坪、建坪90坪，總價落在2500~3500萬元間，不少客戶從市中心換到蛋白區，享受更舒適的空間，此外這類產品也是台北客的最愛。」

而對於預算有限的消費者，朱哲賢介紹：「蛋白區透天別墅總價1300~1400萬元，電梯2房則僅700~800萬元，這類型產品也相當受到青睞。」

▲朱哲賢表示，宜蘭蛋白區的農舍也非常夯，熱門區段包括員山、五結、壯圍近交流道一帶等等。（圖／東森房屋提供）

