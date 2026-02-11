買房糾紛不減反增　揭密「合約陷阱」：錢丟水裡還告不贏！





▲房市交易量降溫，但購屋糾紛卻未減反增。（示意圖／CFP）

記者項瀚／台北報導

房市交易量降溫，但購屋糾紛卻未減反增。最新一集《地產詹哥老實說》邀請馨傳不動產智庫執行長何世昌，他指出糾紛多與市場景氣無關，關鍵在賣方、建商的誠信與品質，此外也在節目中點出常見的地雷。

何世昌表示：「市場不佳時，部分建商可能在『看不到的地方』壓低成本，例如混凝土強度或鋼筋施工，這些結構細節，消費者即使常跑工地也很難發現，而品牌建商房價較高，貴的往往是肉眼看不到的品質。」

第三方認證是重要篩選條件。何世昌建議：「優先選擇具有SGS或耐震標章等第三方認證的建案，耐震標章不只審圖，還會實地取樣檢測，確保結構安全，等於多一層把關，價格自然反映在房價上。」

▲何世昌建議，優先選擇具有SGS或耐震標章等第三方認證的建案。（示意圖，與本文無關／ET資料照）

廣告文案要多留意，何世昌表示：「『無敵景觀』屬主觀形容，但若標示『永久景觀』，法律效果不同。至於捷運、產業進駐等題材，多屬引用公開資訊，跳票時消費者通常難以求償。」

近年全台大缺工，延遲交屋也越來越常見。但何世昌坦言：「建商延遲交屋多以『已繳款項』計算日息，若付款比例低，就算拖延數月，賠償金額也有限。」

▲何世昌表示，中古屋交易常見糾紛來自「現況交屋」的誤解。（圖／翻攝自《地產詹哥老實說》）

至於中古屋，常見糾紛來自「現況交屋」的誤解。何世昌指出：「原則是所見即所得，除非契約中明確註記排除，鞋櫃、冷氣等設備理應留下，發生爭議時，可對屋主與房仲寄發存證信函，爭取協商空間。」

房貸成數不足也是常見問題。何世昌強調：「仲介口頭承諾『一定貸得到』無法律效力，除非白紙黑字寫入契約，並明訂銀行、成數與解約條件，否則風險仍在。」

此外有關斡旋金，何世昌表示：「這在法律上沒有明確規範，賣方若接受價格，買方反悔往往拿不回來；定金則是民法概念，一旦成立契約，買方反悔定金沒收，賣方反悔需雙倍返還。」