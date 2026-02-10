預售案提早交屋撞信用管制　建商出奇招「A案換B案」

▲前幾年炙手可熱的新案即將交屋，當時並沒有第2戶只剩貸款5成的管制，現在民眾慘遭限貸。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

前幾年高雄房市熱，買房子用搶的，當初炙手可熱的新案即將交屋，民眾卻面臨第七波信用管制慘遭限貸，還有建案原本擔心因缺工造成延後交屋，在合約上拉長完工期限，卻突然提早3年交屋，已購客哀號快到來不及存到交屋款，忍不住擔心難道只能解約付違約金？

《地產詹哥老實說》EP294／曹西平生前贈與神操作！ 一次看懂贈與vs.繼承最強節稅法

前幾年高雄房市火熱，預售屋動輒秒殺，想買還得排隊搶房；如今風向急轉，當初炙手可熱的新案陸續進入交屋期，卻正面迎上第七波信用管制，不少購屋人發現貸款條件收緊，資金調度瞬間卡關。

還有前幾年因為缺工、缺料，部分預售案原本簽約時拉長施工期，施工期直接從6、7年起跳，實際工程卻進度超前，短短3年就要交屋。原本規劃「慢慢存自備款」的已購客，一下子被壓縮時程，錢還沒存夠就得面對交屋壓力，急得像熱鍋上的螞蟻，不少人甚至開始擔心，是否只能選擇解約、吞下高額違約金。

不具名代銷透露，在買氣降溫、預售案銷售放慢的情況下，已購客又出現貸款壓力，市場已出現彈性作法，有建商為留住已購戶，願意檯面下協助民眾將原本即將交屋的A案，轉移到交屋期較晚的B案，已繳的自備款可以「一案換一案」，讓已購客爭取更多時間籌交屋款。

▲在買氣降溫、預售案銷售放慢的情況下，已購客又出現貸款壓力，市場已出現彈性作法。（示意圖／記者張雅雲攝）

高雄市代銷公會理事長謝哲耀表示，景氣冷房子不好賣，現在要解約，建商通常會收足違約金，違約金不超過總價的15%，以已繳金額為上限。以總價1000萬元為例，違約金最多150萬元，但若是低自備個案，已繳80萬元，就是建商全額沒入80萬元，違約金不必補到150萬元。

對一案換一案的做法，相較解約沒買到房，還要賠付高額違約金，謝哲耀直言，一案換一案，起碼「錢沒有不見。」但仍要協商建商願意如此操作。

有建商直言，第七波信用管制擴大且回溯，不過在第七波信用管制前，已購買第2戶預售屋的買方，當時並沒有第2戶只剩貸款5成的管制，現在面臨貸款成數不足，或是因建案提早完工，還來不及存到交屋款，也不能歸咎於建商，買家選擇解約，只能被扣違約金。

謝哲耀分析，現階段預售案完全賣不動，有部分是「政策不確定性讓買方失去信心」，多數購屋人真正擔心的，是未來是否還會再出現更嚴格的限貸措施，原本付得起自備款的買家，卻因貸款成數降低，讓資金鏈突然斷鏈，成交動能恐進一步向成屋市場集中。

