ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

預售案提早交屋撞信用管制　建商出奇招「A案換B案」

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲前幾年炙手可熱的新案即將交屋，當時並沒有第2戶只剩貸款5成的管制，現在民眾慘遭限貸。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

前幾年高雄房市熱，買房子用搶的，當初炙手可熱的新案即將交屋，民眾卻面臨第七波信用管制慘遭限貸，還有建案原本擔心因缺工造成延後交屋，在合約上拉長完工期限，卻突然提早3年交屋，已購客哀號快到來不及存到交屋款，忍不住擔心難道只能解約付違約金？

《地產詹哥老實說》EP294／曹西平生前贈與神操作！　一次看懂贈與vs.繼承最強節稅法

[廣告]請繼續往下閱讀...

前幾年高雄房市火熱，預售屋動輒秒殺，想買還得排隊搶房；如今風向急轉，當初炙手可熱的新案陸續進入交屋期，卻正面迎上第七波信用管制，不少購屋人發現貸款條件收緊，資金調度瞬間卡關。

還有前幾年因為缺工、缺料，部分預售案原本簽約時拉長施工期，施工期直接從6、7年起跳，實際工程卻進度超前，短短3年就要交屋。原本規劃「慢慢存自備款」的已購客，一下子被壓縮時程，錢還沒存夠就得面對交屋壓力，急得像熱鍋上的螞蟻，不少人甚至開始擔心，是否只能選擇解約、吞下高額違約金。

不具名代銷透露，在買氣降溫、預售案銷售放慢的情況下，已購客又出現貸款壓力，市場已出現彈性作法，有建商為留住已購戶，願意檯面下協助民眾將原本即將交屋的A案，轉移到交屋期較晚的B案，已繳的自備款可以「一案換一案」，讓已購客爭取更多時間籌交屋款。

▲▼ 高雄,高大特區,台積電,楠梓 。（圖／記者張雅雲攝）

▲在買氣降溫、預售案銷售放慢的情況下，已購客又出現貸款壓力，市場已出現彈性作法。（示意圖／記者張雅雲攝）

高雄市代銷公會理事長謝哲耀表示，景氣冷房子不好賣，現在要解約，建商通常會收足違約金，違約金不超過總價的15%，以已繳金額為上限。以總價1000萬元為例，違約金最多150萬元，但若是低自備個案，已繳80萬元，就是建商全額沒入80萬元，違約金不必補到150萬元。

對一案換一案的做法，相較解約沒買到房，還要賠付高額違約金，謝哲耀直言，一案換一案，起碼「錢沒有不見。」但仍要協商建商願意如此操作。

有建商直言，第七波信用管制擴大且回溯，不過在第七波信用管制前，已購買第2戶預售屋的買方，當時並沒有第2戶只剩貸款5成的管制，現在面臨貸款成數不足，或是因建案提早完工，還來不及存到交屋款，也不能歸咎於建商，買家選擇解約，只能被扣違約金。

謝哲耀分析，現階段預售案完全賣不動，有部分是「政策不確定性讓買方失去信心」，多數購屋人真正擔心的，是未來是否還會再出現更嚴格的限貸措施，原本付得起自備款的買家，卻因貸款成數降低，讓資金鏈突然斷鏈，成交動能恐進一步向成屋市場集中。

《地產詹哥老實說》EP294／曹西平生前贈與神操作！　一次看懂贈與vs.繼承最強節稅法

關鍵字：高雄房市預售信用管制貸款違約違約金建商

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

碳費5月開徵「建築業逃不掉」　專家揭新舊屋減碳途徑

全球邁向2050淨零排放，台灣則是首波針對年排碳逾2.5萬噸的製造業與電力業，一般費率暫定每噸300元，營建業也將面臨轉型壓力。財團法人台灣建築中心董事長崔懋森則曝，台灣社會嚴峻的「人屋雙老」困境，不僅新建案要減少碳排，老屋更新也同樣需要。

56分鐘前

總投資50億蓋雙塔地標　春福建設拿亞資專區公辦都更案

高雄市捷運局10日公布「前金區後金段」公辦都更案，由春福建設獲選最優申請人，基地距離捷運橘線O4前金站約250公尺，未來將投入約50億元，打造1.55萬坪的複合式住宅與商辦，成高雄專區範圍內首個公辦都更案。

2小時前

錶業龍頭賣資產　勞力士高雄服務中心7000萬成交

錶界龍頭品牌勞力士（Rolex）在高雄唯一的服務中心，雖不賣錶，卻是南部唯一負責手錶維修與保養服務的據點，開店至少20年，該店就是勞力士所有，熄燈後開價8113萬元出售，去年底以7000萬元售出。信義房屋專家表示，該店位金融專區，產業進駐將帶動商辦買氣。

3小時前

北屯房市狂！機捷特區「2天賣1戶」　銷售前3強名單揭曉

2025年北屯區銷售前3名建案全數由機捷特區包辦，包括「遠雄敦富」、「永尚謙玥」及「富宇琚山境」，3大指標案年度總銷筆數合計達247筆，換算下來，平均每2天就有1戶成交，讓機捷特區已成為北台中房市的「流量擔當」。

4小時前

女鞋大王敦南豪宅「賣不掉加價賣？」　接案房仲曝屋主心態

近2年前，女鞋大亨關係人以2.88億元開價求售頂級豪宅「敦南樞苑」，開價即賠售，成為話題。如今該戶豪宅尚未售出，但開價卻悄悄上調1000萬元，來到2.98億元，就像是「賣不掉，加價賣」。然而致電該案委託的房仲，他分享了屋主的真實心態，強調「始終沒有變過」。

4小時前

「價格破壞者」出動搶市占　寶咖咖登中台灣10大建商之首

在房市回歸基本面、自住客當道的趨勢下，建商表現呈現明顯分化。龍頭建商「寶佳機構」憑藉強大的推案規模，以超過568億元的總銷金額傲視群雄；而台中豪宅指標「聯聚建設」則僅憑單一建案便衝上第三。

5小時前

嘉義高鐵站房價年漲17%！　全台4站下跌「北部2站跌最慘」

全台各高鐵站周圍房價曝光，嘉義站年增17.7%，漲勢驚人。反觀過去為房市熱區的桃園、新竹站，房價卻呈現修正，年跌7.9%、4.4%。專家直言，軌道經濟非萬靈丹，購屋應回歸自住需求。

6小時前

黃仁勳愛店旁「火鍋界愛馬仕」　開幕1年半驚傳頂讓

位於黃仁勳愛店「磚窯古早味懷舊餐廳」旁、敦化南路一段上的「功殿特級火鍋」，被譽為台灣火鍋界的愛馬仕，至今開業約1年半，在網上出現釋出訊息，380萬元頂讓，但董事長受訪解釋，並不是整家店要頂出去，而是釋出49%股份，想要尋求合作夥伴，並試試市場水溫。

7小時前

預售案提早交屋撞信用管制　建商出奇招「A案換B案」

前幾年高雄房市熱，買房子用搶的，當初炙手可熱的新案即將交屋，民眾卻面臨第七波信用管制慘遭限貸，還有建案原本擔心因缺工造成延後交屋，在合約上拉長完工期限，卻突然提早3年交屋，已購客哀號快到來不及存到交屋款，忍不住擔心難道只能解約付違約金？

8小時前

嚴冬風暴重創房市需求　美國房貸申請量一周跌近9％

MBA公布的經季節調整指數顯示，1月底全美房貸申請總量較前一周減少8.9%。這項數據已納入馬丁．路德．金恩紀念日的假期調整因素。30年期固定利率房貸方面，符合貸款上限、金額不超過832,750美元的平均合約利率，由6.24%小幅降至6.21%，不過點數由0.55升至0.56，包含20%頭期款條件下的相關費用。

22小時前

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

股王狠砸2.7億買大雅廠房　前..

拿300萬存ETF錢滾錢　他怕..

都更容積300%大放送　專家憂..

未來10年「這兩世代」爽繼承4..

東區最美咖啡廳歇業秒出租　麵包..

女鞋大王敦南豪宅「賣不掉加價賣..

「家樂福」3字將走入歷史　起家..

亞昕500億重壓中台灣　姚連地..

首購族買房遇限貸令！女請求酌減..

黃仁勳愛店旁「火鍋界愛馬仕」　..

ETtoday房產雲

最新新聞more

碳費5月開徵「建築業逃不掉」　..

總投資50億蓋雙塔地標　春福建..

錶業龍頭賣資產　勞力士高雄服務..

北屯房市狂！機捷特區「2天賣1..

女鞋大王敦南豪宅「賣不掉加價賣..

「價格破壞者」出動搶市占　寶咖..

嘉義高鐵站房價年漲17%！　全..

黃仁勳愛店旁「火鍋界愛馬仕」　..

預售案提早交屋撞信用管制　建商..

嚴冬風暴重創房市需求　美國房貸..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366