▲ 過年居家打造團聚年味三大招，用織品、收納、燈光輕鬆打造。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者王威智／採訪報導

農曆新年，家人團聚的第一站，往往就是客廳。不過，對不少人來說，一想到「過年佈置」就聯想到大掃除、換家具，壓力瞬間上身。其實，只要掌握幾個關鍵元素，不必大動干戈，也能讓空間自然流露年節氛圍。

居家專家建議，過年佈置不求多，而是「選對重點」，從視覺、收納與燈光三個方向著手，就能讓客廳在保留原本風格的同時，多一分團圓的溫度。

▲農曆新年團聚從客廳開始，掌握織品、收納與燈光三大重點，不必大動傢俱，也能輕鬆打造有年味的質感居家。（圖／記者姜國輝攝）

從最大視覺面積下手 織品最快見效

在客廳佈置上，最有效率的方式，就是先鎖定視覺面積最大的物件，例如沙發、地毯或窗簾。Gillian 表示，若希望年味明顯一點，可以替換沙發布套或地毯，選擇紅色、橘紅色系，能快速帶出節慶氛圍。

不過，她也提醒，若擔心正紅色過於強烈，可改用帶有灰感的橘色、粉橘色或莫蘭迪色系，視覺上更柔和，也更符合現代居家風格。桌面上的水果盤、杯具或收納容器，也能透過相近色系的小物，低調呼應年節主題。

▲▼瑞典家居品牌公關經理 Gillian分享，從沙發、地毯等最大視覺面積下手，透過紅色或柔和橘調織品換色，不必大改空間，也能快速點亮客廳年節氛圍。（圖／記者姜國輝攝）

想保留原風格 小點綴就有年味

若不希望大幅改變原本的居家風格，則可從小型家飾著手。瑞典家居品牌公關經理 Gillian建議，像是橘紅色系的抱枕、糖果盒，或在桌面、角落擺放花藝、窗貼，都能替空間增添過年氣息，又不顯突兀。

這類點綴的關鍵在於「少量、集中」，讓視線有焦點，整體反而更有質感。

▲▼不想大幅改變風格，可透過橘紅色系抱枕、糖果盒或花藝等小家飾點綴，少量集中擺放，就能低調帶出過年年味。（圖／記者姜國輝攝）

收納先到位 乾淨就是最好背景

在佈置之前，收納其實是不可或缺的一步。瑞典家居品牌公關經理 Gillian指出，若客廳為開放式櫃體設計，建議善用收納盒，將零散物品集中隱藏；茶几下方、沙發旁等容易被忽略的空間，也可搭配收納籃使用。

當視覺變得清爽，後續的佈置元素才能真正被看見。

▲▼佈置前先做好收納，善用收納盒與收納籃隱藏雜物，讓客廳視覺回歸清爽，也讓後續年節佈置更有質感。（圖／記者姜國輝攝）

燈光決定氛圍 層次感是關鍵

除了家飾與收納，燈光也是營造年節氛圍的重要角色。許多家庭僅使用吸頂燈照明，雖然實用，卻少了溫度。瑞典家居品牌公關經理 Gillian 建議，可搭配立燈、桌燈等輔助光源，區分功能性與氣氛性照明，讓空間產生層次。

當燈光有了變化，整個客廳的氛圍也會隨之提升，無論是家人圍坐聊天，或拍下團圓合照，都更有過年的味道。

從織品、收納到燈光，只要掌握這三大原則，就能在不大動傢俱的情況下，替居家空間換上新年氣象，也讓團聚時光更有溫度。

