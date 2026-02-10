ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

「價格破壞者」出動搶市占　寶咖咖登中台灣10大建商之首

▲▼ 文華樂章 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲龍頭建商「寶佳機構」憑藉強大的推案規模，以超過568億元的總銷金額傲視群雄。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

房市回歸基本面、自住客當道，龍頭建商「寶佳機構」憑藉強大的推案規模，以超過568億元的總銷金額傲視群雄；而台中豪宅指標「聯聚建設」則僅憑單一建案便衝上第三，顯現出品牌力在高端市場的絕對影響力。

2025年台中推案冠軍依舊由寶佳機構中子弟兵蟬聯，其總銷金額高達568.7億元，推案戶數3298戶、個案數14個，更以全面讓利策略橫掃中台灣，包含位於12期重劃區的「勝美上安」，總銷120億元，成交平均單價62.75萬元，相較周邊7期重劃區的預售新案突破百萬元，仍有相對的價格優勢。

另外位於機捷特區的「松竹敦富」則是完全朝向「價格破壞者」，在機捷特區預售新案平均落在56萬元左右的價格，新案打出4字頭價格，目前尚未有實登揭露。

而寶佳機構資優生櫻花建設烏日「櫻花大綻」，在周遭已經5字頭的市場下，讓利85折到9折，成交均價46萬元左右，以相當接地氣的行情成為台中2025年順銷個案之一。

另外包含近期銷售黑馬「和瑞文華樂章」也同樣採取15％讓利策略，在西屯精華區基本7字頭情況下，新案成交均價58萬元，拉攏一波自住客。外圍區的部分也有3字頭的「勝美向上」撐場，在區域37～40萬元的單價上，以總價777萬元、拆算單價落在3字頭初的價格，殺進沙鹿區。

▲▼ 豐邑集團邱崇喆，泊金灣 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲「豐邑集團」總銷221億元，指標案包括「豐邑泊金灣」與「浩瀚光與玥」。（圖／記者陳筱惠攝）

排名第二的「豐邑集團」總銷221億元，指標案包括「豐邑泊金灣」與「浩瀚光與玥」，以穩健的多點開發策略維持市佔。緊隨其後的是位居第三的「聯聚建設」，儘管全年僅推出一個建案，但總銷達220億元的「聯聚中衡大廈」，刷新市場對品牌溢價與商辦吸金力的認知。

接下來的排名包含富宇與惠宇，2大深耕中台灣的建商分別以143億元及140億元位居四、五名，持續以品牌口碑穩定推案。上櫃建商亞昕建設，作為北系南下的代表，憑藉「亞昕纖御」等案，以125億元總銷站穩第七。

▲▼ 七期,聯聚中衡 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲聯聚建設儘管全年僅推出一個建案，但總銷達220億元的「聯聚中衡大廈」。（圖／記者陳筱惠攝）

《591新建案》新聞公關課主任畢務潔分析：「去年房市買氣慘澹，市場量縮潮亦擴散到大台中地區，本次僅有寶佳維持一貫海量策略，除推案件數來到14件，總銷金額直逼600億元，較去年485億元成長17%，其餘豐邑、富宇、惠宇等建商，總銷金額、戶數及個案數也多半呈現衰退。」

品悅大勢負責人邱子蘅觀察這個榜單，他認為：「寶佳集團推案的步調很快，也在市場上開出讓利第一槍，未來銷售狀況、價格都值得觀察，豐邑則是積極布局重劃區跟屯區， 2026年在七期更有多案進場，包括惠國段、惠民段的超大案，合計總銷上看千億元，有望成為今年推案黑馬。」

邱子蘅說：「觀察榜單上也有不少一個案子登榜的建商，包含聯聚建設總銷220億元的聯聚中衡大廈，寶璽建設、勤美建設等，皆以質取勝，用高單高總價進榜。」

▲▼ 。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

▲中台灣10大建商版圖。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

