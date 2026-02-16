▲ 過年臥室除舊佈新，軟裝配色營造溫暖年味不影響睡眠感。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者王威智／採訪報導

過年佈置不只在客廳亮眼，臥室也是每日生活的私密基地。瑞典家居品牌公關經理 Gillian 建議，透過軟裝的小幅調整與巧妙色彩搭配，即使不換家具、不大動格局，也能讓臥室散發溫暖的新年氣息，同時保留舒適睡眠感。

▲過年透過軟裝小幅調整與巧妙色彩搭配，即使不換家具，也能散發溫暖新年氣息並保留舒適睡眠感。（圖／記者姜國輝攝）

檢視臥室定位｜休息空間避免過度裝飾

臥室不同於客廳，不適合繁複裝飾。Gillian 指出，若床包、床單本身為大地色或素色系，可以透過枕頭套、抱枕或小地毯增添節慶色彩，但不必使用鮮豔大紅。粉紅、灰橘、莫蘭迪色系或柔和金色點綴，更能營造舒適又有質感的節日氛圍。

「臥室是休息與放鬆的地方，太強烈的顏色反而讓人感覺壓迫，影響舒適度。」Gillian 說。

小技巧：靠枕可以選擇帶有細節刺繡或小圖案，像是金色小魚、花朵或抽象幾何圖案，即可呼應過年意象又不失現代感。

▲▼透過枕頭套、抱枕或小地毯做柔和色彩點綴，即可呼應過年氛圍，同時保留舒適放鬆感。（圖／記者姜國輝攝）

配色原則｜大面積素色，小單品巧點綴

臥室配色的核心原則是「大面積素色，小單品點綴」。牆面、床單、衣櫃或大型家具作為基底，使用沉穩色系，如米色、大地色或灰粉色；再透過抱枕、被套、花藝、窗貼或小擺件創造節慶亮點。

Gillian 建議，佈置時可將亮色集中於視覺焦點，如床頭或窗邊，讓人進房時第一眼就感受到過年的溫暖氛圍，而整體空間依舊保持沉穩統一。「少量點綴就能達到效果，不必全床全房都紅色，這樣整體才有層次感和現代居家美感。」

▲▼配色原則：大面積素色，小單品巧點綴；抱枕、被套或小擺件做節慶亮點，讓臥室既有過年氛圍，又保留沉穩舒適感。（圖／記者姜國輝攝）

燈光打造氛圍｜層次感是關鍵

軟裝之外，燈光也是臥室佈置的重要角色。Gillian 指出，除了基本吸頂燈，建議搭配床頭燈、立燈或暖色氛圍燈，增加空間層次感。柔和的光線能讓床鋪、靠枕、抱枕的色彩更自然，讓人一回到臥室就感受到溫暖與安心。

小技巧：可使用調光燈或暖白燈串，晚上入睡前打開微光，既保留節日氛圍，也不影響睡眠品質。

▲▼燈光打造氛圍，床頭燈、立燈與暖色燈光增加層次感，柔和光線讓臥室既溫暖又舒適，營造過年氛圍不影響睡眠。（圖／記者姜國輝攝）

居家佈置沒有標準｜舒服最重要

Gillian 強調，居家佈置沒有絕對對錯，最重要的是個人喜好與舒適度。臥室色系以淺色、沉穩色系為主，搭配少量節慶元素，不僅能享受過年的氛圍，也能維持睡眠質感。「臥室是你的私密放鬆空間，佈置原則就是舒服、溫暖、富有層次感，每一次團聚或休息都能感受到生活的質感。」

