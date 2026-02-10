嘉義高鐵站房價年漲17%！　全台4站下跌「北部2站跌最慘」

▲全台各高鐵站周圍房價曝光，嘉義站年增17.7%，漲勢驚人。（圖／ET資料照）

記者項瀚／綜合報導

全台各高鐵站周圍房價曝光，嘉義站年增17.7%，漲勢驚人。反觀過去為房市熱區的桃園、新竹站，房價卻呈現修正，年跌7.9%、4.4%。專家直言，軌道經濟非萬靈丹，購屋應回歸自住需求。

住商機構統計實價登錄資料，全台高鐵沿線站點房價與去年相比，各有漲跌幅，其中嘉義站罕見大漲17.7%，傲視全台，該站前年平均成交單價達25.4萬元，去年則已接近3字頭。

住商不動產嘉義故宮南院加盟店東吳宗翰分析：「嘉義站大漲主要有2大因素，一是半導體大廠實質進駐設廠，帶來未來高端人才就業紅利，讓區域房價有未來性。」

第二，吳宗翰表示：「嘉義站先前高鐵特區雖發展多年，惟房價仍長期維持1~2字頭，低基期優勢下，對外地投資客與返鄉置產族群極具吸引力，亦較具漲勢空間。」





▲高鐵站周邊房價統計。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

然而本次統計中，過去為房市熱區的桃園、新竹站周邊，房價卻呈現修正，修正幅度分別達7.9%、4.4%。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶表示：「兩站所在的桃園青埔、新竹竹北周邊，過去多年屬房市熱區，新案成交單價屢創新高，但歷經央行第七波信用管制，加上大量交屋潮，剛交屋的置產族面臨限貸因素，投資人只求獲利了結，因此多有議價空間。」

另一方面，賴志昶表示：「過去漲多區域，也因應市場機制與比價效應，自住族群寧往蛋白區買房，導致高鐵核心蛋黃區交易量縮，並出現階段性價格盤整。」

至於雙北地區，《住展》雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰補充：「台北車站具有雙子星開發案利多，南港車站更有許多大型開發案蓄勢待發，例如南港調車廠改建案、富邦大南港、台電CR1等等，雖然房價基期高，但仍具有相當的支撐力道。」

