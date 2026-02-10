北屯房市狂！機捷特區「2天賣1戶」　銷售前3強名單揭曉

▲2025年北屯區銷售前3名建案全數由機捷特區包辦，包括「遠雄敦富」、「永尚謙玥」及「富宇琚山境」。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

2025年北屯區銷售前3名建案，全數由機捷特區包辦，包括「遠雄敦富」、「永尚謙玥」及「富宇琚山境」，3大指標案年度總銷筆數合計達247筆，換算下來，平均每2天就有1戶成交，讓機捷特區已成為北台中房市的流量擔當。

看準區域發展潛力，永尚建設位於機捷重劃區、Costco商圈核心的住宅新案「永尚謙玥」，於今（10）日舉行開工典禮，正式宣告進入實質施工階段。該案位於敦富路第一排，在2025年以82筆成交量、平均單價54.1萬元奪下北屯區銷售亞軍，僅次於「遠雄敦富」的104筆，穩坐區域銷售行列。

▲總銷60億元的「永尚謙玥」今舉辦開工典禮。（圖／記者陳筱惠攝）



對此，海悅機構副總經理王中芳指出：「北屯機捷特區具備重劃環境與好市多機能，且坐擁捷運綠線與74號快速道路的交通優勢，是吸引上班族與首購族的主因。」

她也指出：「隨著台中發展，停車與塞車成本日益增加，台中軌道經濟的『捷運宅』將從概念步入台北成功模式，成為保值首選。尤其近期股市獲利了結的資金正穩健流向房市，而具備科技元素、優質物管服務與高品質公設的產品，去化表現甚至優於去年。」

永尚建設總經理洪絾嵃於開工典禮表示：「今日動工不僅是工程的正式啟動，更是對品牌與城市承諾的實踐，也特邀操刀『陶朱隱園』的瀚翔景觀、太然設計等北市豪宅團隊，並由甲級成中恆營造負責施工，要在這片熱門重劃區打造具品牌辨識度的地標作品。」

▲北屯機捷特區坐擁捷運綠線與74號快速道路的交通優勢，是吸引年輕人移入的主因。（圖／記者陳筱惠攝）

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析指出：「機捷特區前3強建案成交單價落差在54.1萬元至60.2萬元間，顯示購屋者對於具備交通導向與品牌力支撐的個案接受度高。」

但隨著區域將掀起交屋潮，也有寶佳機構產品低於市價搶市，供給量相當大的機捷特區，供給面壓力正逐步浮現，在市場資金趨於保守、購屋族觀望情緒升溫的情況下，機捷特區短期內恐出現結構調整。

