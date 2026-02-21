ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

斑駁牆面、木地板與咖啡香　老旅社再造帶你重返阿嬤年代的旅行時光

▲▼ 。（圖／翻攝自品牌IG）

▲斑駁牆面、木地板與咖啡香　老旅社再造帶你重返阿嬤年代的旅行時光 。（圖／翻攝自新興大旅社、紅葉大旅社、紅葉大旅社IG）

記者王威智／綜合報導

在台灣小城街角，老旅社不只是建築，而是一段時光的容器。隨著城市更新與旅遊型態改變，許多旅社面臨歇業或拆除命運，但有些選擇以「老屋新生」的方式延續故事：保留斑駁牆面、老木地板與房號牌，在咖啡、餐飲或文化空間中重新注入生命，讓現代旅人也能走進阿嬤年代的旅行記憶，感受歲月沉澱的溫度與情感。

在阿嬤的年代，旅行不是追求網美打卡或設計雜誌封面，而是下了慢車，沿著鐵軌或老巷，走一小段路就能看到那幢「有點舊、卻很乾淨」的旅社。1950 到 1980 年代，台灣小城車站附近總有幾間顏色相近、招牌字體相同的樓房，它們默默承載公務出差、學子赴考、親友串門的短暫落腳，也收藏了關東煮香氣與鞋油味混合的記憶。

苗栗新興大旅社與彰化紅葉大旅社。前者以咖啡與木梯長廊延續六十餘年溫度，後者在小西街以紅磚與房號牌構築時空隧道。它們沒有真正歇業，只是換了一種旅宿方式：從睡一晚到坐一坐，用味覺、光影與空間重新詮釋阿嬤年代的旅行感。

苗栗新興大旅社｜棉被折花與手沖咖啡的六十年溫度

距離苗栗車站五分鐘步行，有一幢外觀溫和、帶著舊日味道的建築：鐵花窗、褪色門柱、略傾斜的「新興大旅社」字牌，仍靜靜守著小鎮故事。1950 年代創立，它曾陪伴教育輪調、老兵返鄉與技職校旅走讀，二樓的走廊與房間，還留著銅牌房號、木門卡槽，以及棉被折成蓮花狀的手感。

近年，新興大旅社部分樓層與客堂轉化成公眾空間。你可以走進掛著 The Spot Coffee Company 燈箱的咖啡空間，坐在窗邊的木桌前，享受慢磨的咖啡香。老電扇仍在轉動，舊木澡間微微潮氣，那種「只住一晚也像住了一輩子」的安心感，從夜宿延伸成日間停留。

 

彰化紅葉大旅社｜房號牌依舊，故事重新書寫

在彰化火車站前小西街，紅磚與手工鐵窗花之間，仍能嗅到過往餐館與手工燈罩的氣息。紅葉大旅社成立於六十年前，樓梯喀喀作響、房門後的床舖整齊排列，是阿嬤口中「火車一到就滿房」的記憶。

如今，一樓改成「紅葉食趣」餐酒空間，二樓保留旅社肌理。長廊、微開房門、老床與吊扇，都像邀請旅人穿越時光，用一杯咖啡與影像，重溫 1960 年代的入住片段。文化局補助與光影投影讓旅客在用餐之餘，也能讀到那段歷史的細節。

老旅社再造｜文化記憶的慢旅行

新興與紅葉的共同語境是：老旅社從未消失，它們只是從「過夜」轉為「停留」，從身體記憶轉為心靈閱讀。你可以躺在復刻的床上、走在長廊、看著窗外光影，體驗阿嬤年代的旅行氛圍，而不必再填寫房卡與退房單。

這樣的老屋再造不追求華麗包裝，也不搬到商場變成打卡景點，而是留在原地，讓你踏進舊門，聞到歷史的溫度，感受到阿嬤那個年代的旅行節奏。下一代若問：「阿嬤年輕時住過哪間旅社？」你不只拿出照片，而是能陪她走進仍掛舊招牌的空間說：「就這裡，床硬但乾淨。」

老旅社再一次延長它的使用說明書，從過夜界線變成共同記憶的通道。

