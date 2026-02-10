錶業龍頭賣資產　勞力士高雄服務中心7000萬成交

▲錶界龍頭品牌勞力士（Rolex）在高雄唯一的服務中心，熄燈後開價8113萬元出售。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

錶界龍頭品牌勞力士（Rolex）在高雄唯一的服務中心，雖不賣錶，卻是南部唯一負責手錶維修與保養服務的據點，開店至少20年，該店就是勞力士所有，熄燈後開價8113萬元出售，去年底以7000萬元售出。信義房屋專家表示，該店位金融專區，產業進駐將帶動商辦買氣。

勞力士服務中心專門用來保養以及檢修該品牌手錶，2002年進駐高雄中正四路的大樓店面，店門口牆上還曾掛有象徵勞力士防水以及精湛工藝的掛鐘，已是在地知名地標之一。2024年底勞力士關閉高雄服務中心後，全台僅剩1間位於台北的服務中心。

▲中正四路是高雄著名的銀行一條街，具金融街的產業群聚效益，帶動周邊店面行情水漲船高。（圖／記者張雅雲攝）

在地錶迷透露，勞服2002年進駐高雄中正四路，當時中正四路是高雄著名的銀行一條街，具金融街的產業群聚效益，帶動周邊店面行情水漲船高，勞力士服務中心也一開20年，陪伴不少錶迷從小到大保養、維修，熄燈後仍相當懷念。

去年該店開出8113萬元求售，據查，屋主就是「香港商勞⼒⼠中⼼有限公司」，2001年買賣取得，根據實登，去年10月有自然人以7000萬元入手該店面，該店位於1+2樓，屋齡26年，坪數198.53坪，換算單價37.4萬元。

▲中正四路早期已有各大銀行與金融機構進駐，後續將帶動金融產業設立辦公室需求。（圖／記者張雅雲攝）

信義房屋成功漢神店專員曹哲禎表示，中正四路為早期發展的成熟商圈，生活機能本來就強，也有不少銀行進駐，是傳統金融商圈，沿線透天店面、大樓店面都有，透天店面若以地坪換算，若不是建商整合，單價落在130~150萬元。

大樓店面依坪數大小，百坪以上店面，單價約35~40萬元。若是40坪以下樓店，因總價門檻降低，單價可拉高到50萬元。

▲高雄勞力士服務中心小檔案。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

曹哲禎分析，由於中正路屬於「亞洲資產管理中心」專區內，早期已有各大銀行與金融機構進駐，後續將帶動金融產業設立辦公室需求，該區主要以20~30年商辦為主，單價約20萬元上下，從早期「很便宜都賣不掉」，到現在產業與人口紅利陸續發酵，只要價格合理就有人接手。

