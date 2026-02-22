ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

電影播了一百年！盤2老戲院「一個轉型一個繼續播電影」共舞城市記憶時光機

▲▼ 。（圖／南投戲院FB）

▲電影播了一百年！盤2老戲院「同質不同命」共舞城市記憶時光機 。（圖／南投戲院FB）

記者王威智／綜合報導

影院隨著科技發展日新月異，3D、4D、環繞音響等觀影體驗與舒適度不斷升級。然而在城市角落，仍有老戲院靜靜守著記憶，它們沒有被時代淘汰，而是透過老屋新生，將斑駁銀幕、木質座椅與歷史光影重新注入生活，讓觀眾不只看電影，更感受城市與過去交織的溫度。

如果城裡的年輕人開始把「逛街」與「拍照打卡」分開，那有一種地方，注定會同時得到兩種目光：銀宮戲院與南投戲院。一座在彰化孔廟對面，本體早已蛻變成 NET 服飾展示窗，卻仍掛著「銀宮戲院」四字；一座在南投，百年以來與電影、震盪、重建輪流共演，如今在最新一次整修後，仍堅持讓片頭字幕在夜裡亮起。

在這兩座「不再只是戲院」的建築面前，你很難只把它們當成網紅背景。它們更像是城市記憶庫的兩個端點：一端是「那個年代，我們一起去銀宮看一部跟自己沒關係，卻忽然又像很懂自己的電影」；另一端，則是南投老觀眾帶著孩子、帶著雲腳路上遇見的旅人，重新走進一趟比金馬影展更接地氣的放映現場。

▲▼ 。（圖／彰化縣政府文化局官網）

▲銀宮戲院興建於 1950 年代，是一座鋼筋混凝土與木構併用的兩層樓式電影院，挑高中庭與門口氣派的大廳 。（圖／彰化縣政府文化局官網）

銀宮戲院：走在服飾店裡，腳下曾是白銀銀幕

位於彰化中華路 25 號的銀宮戲院，對五十歲以上的人來說，名字本身就是一條通往電影史的電視牆。它約興建於 1950 年代，是一座鋼筋混凝土與木構併用的兩層樓式電影院，挑高中庭與門口氣派的大廳，讓放映前等待座位的時間，彷彿已經預先拉長了兩小時。

在那個「電影票比一碗特大號餛飩還貴一點」的年代，銀宮戲院成了彰化人「正式週末」的儀式現場：從武俠片、愛情片到國語與台語混合的鄉愁劇，七匹狼、倩女幽魂、還有無數小時候說不出片名卻記得男女主角表情的家庭片，都曾在這一面大銀幕上試圖說服觀眾「世界比你眼前的坪數大得多」。

1990 年代，台灣老電影院八成歇業，銀宮戲院也曾面臨被拆除或徹底改成商場的命運。文史工作者與地方意識拉住這股勢頭，把它納入「老屋點燈」與私有老建築保存計畫中，讓這幢外觀仍帶著裝飾藝術痕跡的建築，得以以新的名義存續。

▲▼ 。（圖／彰化縣政府文化局官網）

▲銀宮戲院中庭化身 NET 服飾兩層展示空間，桁架屋頂與觀眾席仍講述電影與時尚交錯的故事 。（圖／彰化縣政府文化局官網）

後來，NET 服飾品牌取得銀宮戲院空間的使用權，用「復舊活化」的方式，保留外牆、立面與戲院名稱，將原先的放映廳中庭改成兩層樓服飾展示空間；而二樓則分享桁架與屋頂線條的故事，讓民眾在試衣、走道與看桁架的視野之間，行走於觀眾席與秀台、電影與時尚之間。

今天你在 NET 店裡買一件 T 恤，身旁那根粗壯屋樑，大半輩子都在支撐一部又一部電影散場的喧鬧。國家文化記憶庫中收藏的「銀宮戲院優待券」，桃紅票面寫著那個年代特有的廣告用語，也提醒你：過去能換一場電影觀影權的那張紙，如今在博物館裡，變得比一部現映電影票價更珍貴。

南投戲院：百年銀幕與三代「還在放這間」的堅持

相較於銀宮戲院的「空間再配方」，南投戲院說的是另一種故事：它不只活過五十年，而是快一百年；不只見過震災，還在震災後成為一座城市的心跳脈動。

它的前身約始於 1920 年代前後的大正年間，以「南投悅舞臺公司」之名，由葉在淵、簡長、許傳等人合資興建，交由戲劇與電影人蔡瑞炎經營，是一位法官與一群地方仕紳共同為南投開出的第一道公開娛樂視窗。

從布袋戲、歌仔戲到黑白電影與國片，南投大戲院逐步從「舞台」變成「首輪戲院」。高天花板、木座觀眾席與建築後方保留的部分傳統屋架，讓每創造一部新電影都是當時鄉里生活的延伸：有父母帶著學前幼兒看卡通；有學生約朋友在散場時偷偷握住手；也有全家在節慶之前，固定選南投戲院當成年度降生儀式。

1999 年 921 地震，讓南投瞬間成為全台最重災區之一，許多家屋與公共建築倒塌或受損。就在那一場搖晃中，南投大戲院卻因為當時的結構與位置，成為少數屹立不搖的文化場域之一，許多居民回憶：「其他都在抖，只有這棟好像多撐了一輩子。」

蔡家三代與南投大戲院幾乎是同一條命：第一代從佈景、管線到第一片拷貝，全是手動；第二代在台灣影院整體萎縮時，仍試圖更新放映設備；第三代則在網路串流與電子娛樂如洪水般襲來的時代，依舊拉住當地觀眾，並透過文化部私有老建築保存與再生計畫，完成建築外殼修繕與內部硬體更新。

如今走進南投戲院，你會發現它仍以電影作為本業，但在週末與假期，也能看到金馬影展精選、國片巡迴放映，甚至結合文創市集與地方音樂演出，讓「看一場電影」不再是相對孤島的消費，而是城鎮裡一個小型節慶與相聚節點。

老戲院不再只放映電影，它還放映城市與你

銀宮戲院與南投戲院的故事之所以特別，不只是因為它們「在」或「重生」，而是因為它們各自選擇了不同的「包容方式」。

銀宮戲院選擇水平延伸，讓電影成為背景，服飾、流行與逛街姿態成主體，在走過幾排衣架與試衣間時，你仍不時瞥見桁架跨度與挑高視野，就像那句被歷史藏了許久的口號：「我們從不想取代電影院，只希望一座城市還能有它。」

南投戲院則選擇垂直履歷，堅持讓放映仍是建築靈魂，把每一場電影展、每位觀眾，都當成這間百年戲院走向下個一百年的必要體溫。

一次城市旅行像自我說明書更新，走進銀宮與南投，就像翻閱母親與祖母那一代的旅行日記：某條摺痕是阿嬤第一次與先生手牽手進戲院，某個批註是叔叔年輕時蹭票仍坐在最後一排偷吃飯糰。

老戲院沒有倒下，也沒有被好萊塢式商場包葬，它們只是用不同的方式，延展成老建築可接受的「差旅」：不是城市裡的客棧，而是時間裡的客廳。你可以下午喝杯咖啡打卡，也可以在大廳裡，把褲子夾帶著電影機板一起捲進一段屬於這座城市、還會繼續上映的人生。

關鍵字：老戲院再生銀宮戲院南投戲院老屋新生老建築旅遊台灣老戲院歷史建築保存彰化旅遊南投旅遊文化保存復古觀影老電影體驗文創空間老屋改造城市記憶歷史旅遊景點懷舊電影彰化銀宮戲院文化再生南投百年戲院故事老戲院改造旅遊推薦台灣復古老屋旅遊景點老戲院咖啡與文創體驗

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

電影播了一百年！盤2老戲院「一個轉型一個繼續播電影」共舞城市記憶時光機

