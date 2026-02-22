電影播了一百年！盤2老戲院「一個轉型一個繼續播電影」共舞城市記憶時光機

▲電影播了一百年！盤2老戲院「同質不同命」共舞城市記憶時光機 。（圖／南投戲院FB）

記者王威智／綜合報導

影院隨著科技發展日新月異，3D、4D、環繞音響等觀影體驗與舒適度不斷升級。然而在城市角落，仍有老戲院靜靜守著記憶，它們沒有被時代淘汰，而是透過老屋新生，將斑駁銀幕、木質座椅與歷史光影重新注入生活，讓觀眾不只看電影，更感受城市與過去交織的溫度。

如果城裡的年輕人開始把「逛街」與「拍照打卡」分開，那有一種地方，注定會同時得到兩種目光：銀宮戲院與南投戲院。一座在彰化孔廟對面，本體早已蛻變成 NET 服飾展示窗，卻仍掛著「銀宮戲院」四字；一座在南投，百年以來與電影、震盪、重建輪流共演，如今在最新一次整修後，仍堅持讓片頭字幕在夜裡亮起。

在這兩座「不再只是戲院」的建築面前，你很難只把它們當成網紅背景。它們更像是城市記憶庫的兩個端點：一端是「那個年代，我們一起去銀宮看一部跟自己沒關係，卻忽然又像很懂自己的電影」；另一端，則是南投老觀眾帶著孩子、帶著雲腳路上遇見的旅人，重新走進一趟比金馬影展更接地氣的放映現場。

▲銀宮戲院興建於 1950 年代，是一座鋼筋混凝土與木構併用的兩層樓式電影院，挑高中庭與門口氣派的大廳 。（圖／彰化縣政府文化局官網）

銀宮戲院：走在服飾店裡，腳下曾是白銀銀幕

位於彰化中華路 25 號的銀宮戲院，對五十歲以上的人來說，名字本身就是一條通往電影史的電視牆。它約興建於 1950 年代，是一座鋼筋混凝土與木構併用的兩層樓式電影院，挑高中庭與門口氣派的大廳，讓放映前等待座位的時間，彷彿已經預先拉長了兩小時。

在那個「電影票比一碗特大號餛飩還貴一點」的年代，銀宮戲院成了彰化人「正式週末」的儀式現場：從武俠片、愛情片到國語與台語混合的鄉愁劇，七匹狼、倩女幽魂、還有無數小時候說不出片名卻記得男女主角表情的家庭片，都曾在這一面大銀幕上試圖說服觀眾「世界比你眼前的坪數大得多」。

1990 年代，台灣老電影院八成歇業，銀宮戲院也曾面臨被拆除或徹底改成商場的命運。文史工作者與地方意識拉住這股勢頭，把它納入「老屋點燈」與私有老建築保存計畫中，讓這幢外觀仍帶著裝飾藝術痕跡的建築，得以以新的名義存續。

▲銀宮戲院中庭化身 NET 服飾兩層展示空間，桁架屋頂與觀眾席仍講述電影與時尚交錯的故事 。（圖／彰化縣政府文化局官網）

後來，NET 服飾品牌取得銀宮戲院空間的使用權，用「復舊活化」的方式，保留外牆、立面與戲院名稱，將原先的放映廳中庭改成兩層樓服飾展示空間；而二樓則分享桁架與屋頂線條的故事，讓民眾在試衣、走道與看桁架的視野之間，行走於觀眾席與秀台、電影與時尚之間。

今天你在 NET 店裡買一件 T 恤，身旁那根粗壯屋樑，大半輩子都在支撐一部又一部電影散場的喧鬧。國家文化記憶庫中收藏的「銀宮戲院優待券」，桃紅票面寫著那個年代特有的廣告用語，也提醒你：過去能換一場電影觀影權的那張紙，如今在博物館裡，變得比一部現映電影票價更珍貴。

南投戲院：百年銀幕與三代「還在放這間」的堅持

相較於銀宮戲院的「空間再配方」，南投戲院說的是另一種故事：它不只活過五十年，而是快一百年；不只見過震災，還在震災後成為一座城市的心跳脈動。

它的前身約始於 1920 年代前後的大正年間，以「南投悅舞臺公司」之名，由葉在淵、簡長、許傳等人合資興建，交由戲劇與電影人蔡瑞炎經營，是一位法官與一群地方仕紳共同為南投開出的第一道公開娛樂視窗。

從布袋戲、歌仔戲到黑白電影與國片，南投大戲院逐步從「舞台」變成「首輪戲院」。高天花板、木座觀眾席與建築後方保留的部分傳統屋架，讓每創造一部新電影都是當時鄉里生活的延伸：有父母帶著學前幼兒看卡通；有學生約朋友在散場時偷偷握住手；也有全家在節慶之前，固定選南投戲院當成年度降生儀式。

1999 年 921 地震，讓南投瞬間成為全台最重災區之一，許多家屋與公共建築倒塌或受損。就在那一場搖晃中，南投大戲院卻因為當時的結構與位置，成為少數屹立不搖的文化場域之一，許多居民回憶：「其他都在抖，只有這棟好像多撐了一輩子。」

蔡家三代與南投大戲院幾乎是同一條命：第一代從佈景、管線到第一片拷貝，全是手動；第二代在台灣影院整體萎縮時，仍試圖更新放映設備；第三代則在網路串流與電子娛樂如洪水般襲來的時代，依舊拉住當地觀眾，並透過文化部私有老建築保存與再生計畫，完成建築外殼修繕與內部硬體更新。

如今走進南投戲院，你會發現它仍以電影作為本業，但在週末與假期，也能看到金馬影展精選、國片巡迴放映，甚至結合文創市集與地方音樂演出，讓「看一場電影」不再是相對孤島的消費，而是城鎮裡一個小型節慶與相聚節點。

老戲院不再只放映電影，它還放映城市與你

銀宮戲院與南投戲院的故事之所以特別，不只是因為它們「在」或「重生」，而是因為它們各自選擇了不同的「包容方式」。

銀宮戲院選擇水平延伸，讓電影成為背景，服飾、流行與逛街姿態成主體，在走過幾排衣架與試衣間時，你仍不時瞥見桁架跨度與挑高視野，就像那句被歷史藏了許久的口號：「我們從不想取代電影院，只希望一座城市還能有它。」

南投戲院則選擇垂直履歷，堅持讓放映仍是建築靈魂，把每一場電影展、每位觀眾，都當成這間百年戲院走向下個一百年的必要體溫。

一次城市旅行像自我說明書更新，走進銀宮與南投，就像翻閱母親與祖母那一代的旅行日記：某條摺痕是阿嬤第一次與先生手牽手進戲院，某個批註是叔叔年輕時蹭票仍坐在最後一排偷吃飯糰。

老戲院沒有倒下，也沒有被好萊塢式商場包葬，它們只是用不同的方式，延展成老建築可接受的「差旅」：不是城市裡的客棧，而是時間裡的客廳。你可以下午喝杯咖啡打卡，也可以在大廳裡，把褲子夾帶著電影機板一起捲進一段屬於這座城市、還會繼續上映的人生。

