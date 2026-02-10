總投資50億蓋雙塔地標　春福建設拿亞資專區公辦都更案

▲高雄市捷運局10日公布「前金區後金段」公辦都更評選結果，由春福建設獲選最優申請人。（圖／高雄市捷運局提供）

記者張雅雲’／高雄報導

高雄市捷運局10日公布「前金區後金段」公辦都更案，由春福建設獲選最優申請人，基地距離捷運橘線O4前金站約250公尺，未來將投入約50億元，打造1.55萬坪的複合式住宅與商辦，成高雄專區範圍內首個公辦都更案。

高雄市政府捷運工程局主辦「前金區後金段44地號等8筆土地」公辦都市更新案，基地位於「亞洲資產管理中心高雄專區」範圍內，10日結果出爐，由春福建設獲選最優申請人，預計投入約50億元，打造1.55萬坪的複合式住宅與商辦，將引入煙波飯店的管理精神，吸引資產管理、金融法律稅務專業機構進駐。

高雄市捷運局長吳嘉昌指出，該案規劃低樓層引進銀行、金融與資產管理相關商業機能，高樓層則規劃住宅產品，打造2棟地上30樓、地下5樓大樓，住家戶數400戶，規劃24~45坪，低樓層商辦戶數調整中，完工日期未定。

吳嘉昌指出，同時春福也將回饋60坪里民活動中心空間，供周邊社區使用。市府可分回至少23億元以上權利價值，並將全數挹注捷運建設經費

▲該案低樓層將引進銀行、金融與資產管理相關商業機能，高樓層則規劃住宅產品。（圖／高雄市捷運局提供）

高雄市仲介公會副理事長陳揚智指出，南高雄的金融一條街、亞灣一帶確實是目前金融與資產管理產業最集中的區域，這類金融產業對企業門面、交通便利型與商辦管理品質要求高，A級商辦產品相對具競爭力，但現階段南高新商辦仍相對缺乏。

陳揚智分析，目前該區中古商辦屋齡約20~30年，單價大多落在每坪20萬元上下，進駐率持續提升，租金也出現明顯拉升，從過去每坪700~900元，近一年已來到每坪約1100元左右，出現明顯漲幅。

