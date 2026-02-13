ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

只靠薪水不夠穩：2026從年終獎金開始　佈局「商辦包租公」穩賺現金流

▲▼企業,房東,年終,被動收入,興富發,賞屋平台。（圖／m翻攝自影片）

▲面對職場組織調整與通膨怪獸的雙重夾擊，上班族不妨透過投資優質資產轉身成為「企業的房東」，好讓資產增值更有工作底氣。（圖／翻攝自影片，下同）

房產中心／綜合報導

你是不是也跟「金部長」一樣，剛收到年終獎金入帳的簡訊，嘴角才上揚，下一秒就被主管的唾液洗臉？最近網路瘋傳一支超寫實廣告《金部長的逆襲》，把上班族「錢不夠花、臉不夠丟、位置不夠穩」的哀愁演得淋漓盡致，面對年終獎金，影片點出了一個讓無數社畜跪著看完的財富密碼。

通膨這隻「吃錢怪」，正在偷啃你的年終獎金

影片一開頭，金部長看著手機裡的數字，心裡的小劇場正在「爽花三天」與「存起來」之間拉扯。但現實很殘酷：如果你把錢存銀行，通膨這隻怪獸就會默默把你的錢「縮水」。

現在的通膨就像是沒寫進合約的變相減薪，存下來不是安全感，而慢性自殺的購買力；正如片中金部長感嘆的：「存起來，通膨吃掉它。」如果不把這筆錢變成「會生財的資產」，你的年終獎金只能快樂三天。

▲▼企業,房東,年終,被動收入,興富發,賞屋平台。（圖／m翻攝自影片）

職場最怕的不是挨罵，是有一天「你不再被需要」

影片中的金部長還在辦公室被罵到懷疑人生，但最讓他背脊發涼的，是牆上那張「組織調整」公告。在2026年的今天，職場殘酷真相就是：你的努力是公司的，但你的位置是隨時可以被取代的。

正如影片扎心的提醒：若明天不能上班，你的收入就是「0」；這種恐懼，讓金部長開始思考：難道這輩子只能看老闆臉色吃飯嗎？

▲▼企業,房東,年終,被動收入,興富發,賞屋平台。（圖／m翻攝自影片）

翻身當「商辦包租公」：讓租金幫你買下自由！

正當金部長覺得人生好難時，旁邊那位看起來超悠哉的同事簡直是神隊友。她一臉自信地說：「雖然上班會遲到，但我的租金不會遲到！」這句話簡直是社畜界的曙光，到底她的秘密是什麼？原來是她當了「企業的房東」。

▲▼企業,房東,年終,被動收入,興富發,賞屋平台。（圖／m翻攝自影片）

當「企業房東」到底有什麼好處？

租金準時入帳：企業租客通常比較穩定，不像某些奧客房客，租金每月準時入帳，比你的薪水還聽話。

資產幫你打工：即使你每天加班賺錢，背後也有企業在幫你創造收入，當企業的房東，讓你更有底氣在事業上打拚。

心理地位提升：租金就像一張「不寫在履歷上的聘書」，讓你在職場上多了一份選擇權。不是不怕變動，而是即使環境變動，你也不必慌張。

▲▼企業,房東,年終,被動收入,興富發,賞屋平台。（圖／m翻攝自影片）

金部長的逆襲：從這一筆年終開始！

影片最後，金部長為將來提前佈局，打開「興富發賞屋平台」，精準創造被動現金流。他不再買那些會折舊的東西，而是買下自己的自由。

▲▼企業,房東,年終,被動收入,興富發,賞屋平台。（圖／m翻攝自影片）

這不只是一支廣告，更是所有上班族的轉型指南。在通膨巨獸與職場變動的夾擊下，別再傻傻等著被組織調整，趕快跟上金部長的腳步，啟動你的「逆襲人生」；畢竟，最好的投資不是買名牌，而是買下一份讓你有底氣「面對瞬息萬變的年代」。

