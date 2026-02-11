ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

限貸+天災！花蓮買氣年減3成　在地：房價續走盤整格局

▲▼ 。（圖／東森房屋提供）

▲花蓮買氣雖然萎縮3成，價格持續盤整，沒有明顯降價趨勢。（圖／東森房屋花蓮中山加盟店提供）

記者張雅雲／高雄報導

花蓮好山好水、生活步調悠閒，過去除了在地自住，也吸引不少退休族入手度假宅。不過近一年在打房政策、地震、強颱等因素交疊下，市場結構明顯洗牌，購屋主力以剛需、舊換新為主，專家表示，買氣雖然萎縮3成，價格持續盤整，沒有明顯降價趨勢。

東森房屋花蓮中山加盟店店東王旭峰表示，花蓮房市主要集中在花蓮市、吉安鄉，兩區緊鄰、生活圈高度重疊，但房價結構有落差。以花蓮市來看，最熱鬧、也最貴的區段仍落在中正路、中山路口一帶，當地人稱「金三角」，屬於傳統商業核心；但隨房價愈墊愈高，在地買盤開始往外圍移動，吉安也因此吃到外溢效應。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲地震、颱風等天災讓不少外地客先觀望，過去在花蓮常見的退休與度假買盤，去年明顯退潮。（圖／東森房屋花蓮中山加盟店提供）

他分析，目前花蓮市區新案單價約32~35萬元，吉安鄉以電梯公寓、華廈型新案為主，單價約25~26萬元，因總價門檻相對友善，帶動部分買方移往吉安購屋。至於新透天，受土地與營造成本支撐，總價2000多萬元起跳，對多數自住客而言門檻不低。

中古市場則是「總價」導向，王旭峰說，買方預算多落在1000萬元初頭，要在市區找到條件理想的透天並不容易，多半得鎖定屋齡約20~30年純住宅區、巷弄型社區；若是臨路透天，因具店面效益，總價往往已拉到2000萬元以上，購屋門檻大幅墊高。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲外地客現階段多轉為觀望，房市回到在地剛需與換新族撐盤。（圖／東森房屋花蓮中山加盟店提供）

王旭峰坦言，第七波信用管制上路後，去年買氣確實偏弱，「比前年少3成」，除了貸款緊縮直接影響成交，地震、颱風等天災也讓不少外地客先觀望，過去在花蓮常見的退休與度假買盤，去年明顯退潮。

他估算，退休、度假型買盤過去約占2~3成，但這類需求多屬第2屋、第3屋，在限貸環境下自備款門檻提高，加上天災因素干擾，外地客現階段多轉為觀望，房市回到在地剛需、以及震後換新族撐盤。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲東森房屋花蓮中山加盟店店東王旭峰表示，自住客想撿便宜也不容易，但若遇到屋主有資金需求、願意讓利的物件，反而剛需與換新族可趁機進場購屋。（圖／東森房屋花蓮中山加盟店提供）

展望今年走勢，王旭峰坦言，仍得觀察政策與整體景氣氛圍是否出現變化，特別是貸款限制是否有鬆動空間。他直言，花蓮現況買盤回到「剛需」才會出手。在成交量慢、屋主不急賣、建商先保守的局面下，又有物價、通膨墊高營建成本，自住客想撿便宜也不容易，但若遇到屋主有資金需求、願意讓利的物件，反而剛需與換新族可趁機進場購屋。

