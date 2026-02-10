碳費5月開徵「建築業逃不掉」　專家揭新舊屋減碳途徑

▲台灣社會嚴峻的「人屋雙老」困境，不僅新建案要減少碳排，老屋更新也同樣需要。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

全球邁向2050淨零排放，台灣則是首波針對年排碳逾2.5萬噸的製造業與電力業，一般費率暫定每噸300元，營建業也將面臨轉型壓力。財團法人台灣建築中心董事長崔懋森則曝，台灣社會嚴峻的「人屋雙老」困境，不僅新建案要減少碳排，老屋更新也同樣需要。

台中市建築經營協會今（10）日邀請中華民國全國建築師公會理事長崔懋森以「淨零碳排發展現況與展望—以建築生命週期之觀點打造未來永續城市」為題，從建築全生命週期的視角，解析如何將建築從單純的耗能設施，轉化為具備ESG價值的永續資產。

面對5月開始台灣即將徵收碳稅，他表示：「台灣淨零建築轉型路徑是，先使建築節能達50%，其餘用電再以綠電碳中和至零碳排，目標至2050年達成100%新建建築物及超過85%既有建築物為近零碳建築。所以自7月開始，所有公有建築需獲取建築能效評估標示（BERS）。」

▲要達到淨零建築的目標，內政服推動由公有建築帶領民間跟進的策略。（圖／財團法人台灣建築中心提供）

根據過往不論是智慧建築、綠建築的推行，預估3年後民間建築也將逐步得申請建築能效評估標示。崔懋森說：「當建築的角色已發生根本性轉變，不再只是單純的能源消耗來源，特別是台灣面臨高密度開發、建築老化，以及地震、颱風等複合型災害風險，又有著『人屋雙老』困境，不僅新建案要符合減少碳排，老屋更新也同樣需要。」

生產力建設總經理、台灣建築中心顧問張芳民分析：「營建業大約佔了37％的碳排，看似比例非常高，但在興建中的碳排僅佔9% ，剩餘28%都是在建築生命週期中的營運碳，新建築正由高耗能設施，轉型為低碳，但既有建築如何轉為高效且可管理的永續資產，也很重要。」

▲財團法人台灣建築中心董事長崔懋森（左三）認為台灣社會嚴峻的「人屋雙老」困境。（圖／記者陳筱惠攝）

崔懋森也認為：「其實老屋的延壽，更能延緩碳排量的排放，尤其是2026年推行的『老宅延壽機能復新計畫』，針對屋齡30年以上合法公寓或透天厝，提供最高65%、最高960萬元的修繕補助。重點鎖定結構安全、公共管線、增設電梯、外牆及內部無障礙與防跌倒改造，藉此延長老屋使用年限，比起拆除又興建，更能正向反應碳排議題。」

