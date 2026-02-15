6組人搶「台中鳥日子」舊址　這集團砸1.5億簽10年長約拿下

▲百橙國際旅宿去年5月以每月125萬元，租下忠明南路98號原「台中鳥日子」舊址，登中市「店面王」。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

百橙國際旅宿去年5月以每月125萬元，租下忠明南路98號原「台中鳥日子」舊址，並以「橙居」品牌重新亮相，登「店面王」。信義房屋專家認為，租賃市場已不再只看新舊，而是看能不能快速轉型、立刻營運。

原「承億文旅」位於忠明南路上的「台中鳥日子」在5月熄燈後，還沒冷場，新團隊就火速進場。由同樣是旅宿業的百橙國際接手的全新品牌「橙居」，並在短時間內展開試營運。

據悉，該物件屬於中型物件，當時一釋出，共有6組人馬競價，經查，該標的屋齡33年，為全棟7層之建物，租賃期間自2025年5月1日起至2035年8月31日止。





▲延續原72間房規模，進行全面軟硬體升級，包括更換星級飯店等級床組、毛巾棉品與衛浴設備，成為台中飯店生力軍。（圖／記者陳筱惠攝）



對此，百橙國際董事長余俊澤表示：「集團看中台中具備國際機場與完整交通網絡，延續原72間房規模，進行全面軟硬體升級，包括更換星級飯店等級床組、毛巾棉品與衛浴設備，房內配置獨立空調、免治馬桶、膠囊咖啡機與新型液晶電視，主攻高端商務客層，也是集團佈局的重要據點。」

信義房屋公益忠明店蔡侑臻分析：「西區忠明南路一帶本就屬於草悟道、勤美商圈與科博館生活圈的延伸軸線，對旅宿、餐飲與品牌旗艦型據點特別有吸引力，即便屋齡超過30年，只要結構完整、具備整棟使用條件，市場評價已不再只看新舊，而是看能不能快速轉型、立刻營運。」

