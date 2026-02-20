ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

彰化「北喬南帝」2大鬼樓走入歷史　專家揭整合秘辛

▲▼ 彰化黃金帝國 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲彰化縣長期流傳的都市傳說「北喬南帝」2大鬼樓，終於在2025年正式走入歷史！（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／彰化報導

彰化縣長期流傳的都市傳說「北喬南帝」2大鬼樓，終於在2025年正式走入歷史！這2棟曾是彰化市與員林市最繁華的地標，因火災、地震淪為廢墟長達20多年，如今2棟樓的命運大翻轉。

北彰化的「喬友大樓」都更案已獲銀行融資，進入重建籌備；南彰化的「黃金帝國」則在公辦都更強力介入下，目前拆除工程已推進至低樓層，昔日陰森廢墟即將華麗轉身為現代化住商大樓。

被稱為「南帝」的員林「黃金帝國」，位於員林火車站前精華地段，1991年落成時曾是南彰化最高大樓，擁有溜冰場、電影院、百貨商場。然而1999年921大地震後結構受損，加上產權複雜多達280位所有權人，導致大樓荒廢長達25年。期間不僅成為治安死角，更頻傳靈異傳聞，甚至有網紅擅闖直播，讓在地人避之唯恐不及。

▲▼ 彰化黃金帝國 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲被稱為「南帝」的員林「黃金帝國」，目前拆除工程正如火如荼進行中。（圖／記者陳筱惠攝）

對於整合難度，卓越不動產估價師聯合事務所所長楊祥銘直言：「平常百姓家，5個人爭產就已經搞不動了，何況還是上百名不同所有權的物件。」

不過，彰化縣政府建設處處長陳昌茂指出，黃金帝國案為彰化首宗「公辦都更」，將後方公有宿舍群納入範圍，解決了最棘手的整合問題。這是公部門帶頭「棒子與胡蘿蔔並濟」的成果，縣府魄力拆除危樓、加上一旁的公有土地導入，地主不願繼續看著自己的資產變負債，支持意願才大大增加。

目前拆除工程正如火如荼進行中，建物高度已顯著降低，拆至低樓層，預計不久後將徹底夷平，未來規劃重建為地上22層、地下4層的複合式住商大樓，有望重新點亮員林站前商圈。

鏡頭轉到北彰化，位於彰化火車站前的「喬友大樓」，同樣建於1991年，卻在2021年發生震驚社會的防疫旅館大火，造成4死慘劇。這把火燒出了危樓問題，但也燒出了重生的契機。

▲▼ 喬友 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲喬友大樓在縣府強制拆除後，由所有權人組成更新會推動「自辦都更」。（圖／記者陳筱惠攝）

喬友大樓在縣府強制拆除後，由所有權人組成更新會推動「自辦都更」。雖然人數較少約113人，但整合難度依然不低。所幸在房市景氣與法規誘因下，該案已於2024年中與彰化銀行簽署超過11億元的融資合約，目前正進行都更權利變換計畫審查，未來將搖身一變為地上26層、地下4層的地標建築。

建設處更新發展科科長江家億分析：「彰化兩大鬼樓能在2025年同步迎來重生，在建物結構已不堪使用，基於公安必須處理的前提下，加上屋主們對廢墟現況感到絕望，反而促成了極高的重建意願。」

不過楊祥銘提醒：「接下來如何在開發模式中取得原地主、實施者之間的平衡，將是下一步的重要課題。『北喬南帝』迎來新生，這2塊曾經是彰化人心頭之痛的傷心地，未來將加上現代化建築設計與耐震規劃，可望從都市之瘤蛻變為帶動區域繁榮的都市之肺。」

關鍵字：彰化鬼樓都更重建危樓黃金帝國喬友大樓

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

