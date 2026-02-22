離台鐵超近！台中「國豐安居」動土　預計2029完工



▲「國豐安居」動土典禮。（圖／翻攝自國家住都中心）



記者陳香菱／綜合報導

國家住都中心10日於台中市北屯區舉行「國豐安居」社宅動土典禮。該工程位於北屯新村舊址，為中央在臺中市動土的第13處社宅，預計提供220戶居住單元，總經費約15億517萬元，由中央全額投資，預計2029年竣工。

便捷交通 生活機能完整

住都中心指出，「國豐安居」基地位於北屯區國豐街與國強街交界，周邊生活機能成熟，鄰近北屯市場、北屯國小、三光國中及北屯兒童公園，步行6分鐘即可抵達台鐵太原站，車行10分鐘內可達捷運四維國小站，透過台3線及台74線快速道路，輕鬆串聯大台中地區。

此外，社宅周邊昌平商圈及一中商圈提供多元服務業，包含百貨零售、美容、不動產、餐飲及娛樂等，具備良好的就業條件。同時，鄰近國立台灣體育運動大學、國立台中科技大學及中國醫藥大學，滿足大專院校師生的租屋需求。



▲「國豐安居」預計2029年竣工。（圖／翻攝自國家住都中心）



多元房型 綠建築標章認證

住都中心表示，「國豐安居」規劃2棟地上10層、地下3層建築，共220戶居住單元，提供多種房型以滿足不同家庭型態需求。社宅內設置幼兒園及店鋪空間，提升服務機能；開放空間規劃以人行系統串聯景觀綠化，營造友善步行環境，促進社宅與周邊社區融合。該案將取得銀級綠建築標章認證，落實低碳節能理念，打造永續宜居的生活環境。

北屯區再添社宅 中央全力支持

住都中心提到，目前中央於台中市已完工、興建中及已決標的社宅共有16處、5,171戶，其中北屯區占5處、2,040戶，包括「廍子安居」、「東光好室」、「松竹好室」、「新平好室」及今日動土的「國豐安居」。未來各案完工後，將保留一定比例的「婚育戶」，提供給新婚及育兒家庭，成為年輕人在台中成家的重要後盾。