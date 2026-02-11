東區知名巧克力專賣店換房東　投資公司1.28億0貸吃下

記者項瀚／台北報導

情人節將至，台北東區的巧克力專賣店「chochoco」1.28億元賣了，買方為投資公司，以無貸款買進，該公司背後為醫療器材商。專家表示，本次交易為2025年大安區公寓店面第四高價，成交單價242萬元看似高，但符合行情。

▲情人節將至，台北東區的巧克力專賣店「chochoco」1.28億元賣了。（圖／記者項瀚攝）

西洋情人節將至，不少人都會去挑選巧克力送給另一半，以台北市核心地段東區來說，就有不少店家可供選擇，其中位於大安路一段的「chochoco」大安店主打將可可豆研磨至超乎想像的20微米，讓巧克力的質感溫潤如絲絨，深得消費者青睞。

然而近期實價揭露，該店面在去年11月以1億2880萬元交易，實地走訪該店仍在營業中，應只是換房東。經查謄本，買方為「聞哲投資」公司，以無貸款買進，該公司背後即為醫療器材商升望科技。

攤開實價登錄，該店面為2025年大安區第四高價的公寓店面，最高價者位於永康街，21.6坪空間以8500萬元交易，換算單價達392萬元。此外第二名、第三名分別位於敦化南路一段巷內、通化街，都是台北市精華地段。

▲2025年大安區公寓店面交易單價排行。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

住商不動產仁愛光復店經理黃獻寬分析：「東區店面單價約為樓上住宅、辦公室的2.5倍左右，本次交易店面單價242萬元符合行情，此外就租金的角度來看，估單價約5500元、每月約29萬元，換算租金投報約2.7%，也是還算可接受的水準。」

樂見商用不動產總經理韋昀廷表示：「該店面位於大安路一段，雖然人潮效益不及忠孝東路，但車流量大，曝光效果不錯，且觀察該路段沿線空店面不多，尤其是靠近忠孝東路的位置，顯示仍具一定的店面效益。」

韋昀廷說：「投資公司以無貸款買下，資金配置、置產的意味濃厚，中短期有穩定租金，且該區為住四用地，容積率較高，長線來看具有相當大的都更效益。」

