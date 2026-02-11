台中大肚山「波斯菊花海」藏上億蹊蹺　地主喊救命

▲位在台中大肚海線鐵路追分火車站附近有不少稻田，每年秋天收割後改種「波斯菊」養土，成了近年中部知名的打卡熱點，如今卻陷入土地角力。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

多數人以為只存在歷史課本的「三七五減租」竟成了買賣土地「卡關」元兇，一場涉及新台幣上億元的土地處分案居然出現「死後簽署」幽靈契約。台中大肚追分火車站旁台1線，秋收稻穀後農田開滿了波斯菊，背後卻有洶湧暗盤角力生波，「和諧純真」的波斯菊花語也只能無奈走味。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲放眼約2,000坪的台中大肚農地在縱貫公路台1線與海線鐵路之間，距離高鐵站車程更只要15分鐘，地主開了價找到「下家」想換錢走人，卻苦於上頭「三七五租約」魔咒而動彈不得、多年移轉未果。

最高行政法院2025年底裁定駁回一樁「耕地三七五減租」上訴案，原來是高齡80的苦主許嬸婆挨了悶棍，她持有了位在大肚區台1線縱貫公路與海線鐵路所夾的都市計畫區內農地，方正的現場不只追分火車站走路就到，開個車15分鐘抵達高鐵台中站開發潛力無窮，但她早嫁到花蓮去了無暇他顧，多年前來自農地附近烏日的農具機盤商江老闆，打算以每坪新台幣11萬、總價破2億吃下這2,000坪左右農地，心想再怎麼不濟沒開發也能大規模機械化農作，而老太太只希望安享晚年，賣掉領錢走人就好，看似彼此合意買賣，背後卻橫空殺出了「程咬金」，導致卡了關至今還無從解套。

一名佃農老李攪入了這場買賣局，原來1990年老李看上當時荒在那的農地「情勒」地主鄰居許家已故阿祖「生活過不去、行行好讓我種水稻」，結果許家口頭答應但沒打契約，老李也就這樣一再耕種30多年，等到近年許家阿祖壽終正寢後「分家」，許嬸婆分到農地但忙著在花蓮「帶孫」，加上農地農用連「田賦」都不必繳，許嬸婆壓根兒沒把持有土地這事放心上。

▲苦主許小姐（左起）與其夫陳先生泣訴買賣土地一連串離奇遭遇，直斥官府與佃農聯合侵害了土地所有權。

江老闆看上土地後輾轉找到了許嬸婆，他們連袂到地政事務所看了地籍謄本，驚覺上頭竟被註記與老李有「三七五租約」，這宛如土地「緊箍咒」，只要佃農咬緊不讓「連買賣都不行」。但不對啊，許家何時與老李簽了佃農約？

許嬸婆回顧，許家阿祖是1984年被前地主欠債抵押輾轉拿到了土地，但當時權狀可是乾乾淨淨沒任何「三七五」註記，後頭也不曾到地政單位變更。但過戶時到地政事務所一看，發現居然備查了1949年一張詭異租賃契約，上頭的筆跡明顯與紙張年代不符，稅票開立年份竟還是1965年，已是滿腹疑問。而後在1990年代「地籍電子化」時期，電磁紀錄竟被謄寫了「三七五租約」註記，回頭想追紙本租約竟有多年被「遺失」，「難道主管機關沒插股嗎」？連串詭異讓許嬸婆不寒而慄。

許嬸婆強調，許家阿祖1984年法拍取得土地後，從不曾經法院公證任何契約，反而台灣省政府地政處可是有函令，只要是法拍取得的土地，後頭任何出租等合約行為，都必須經報經執行法院准許，退步言之在「法拍」後的耕作約定根本無效，且無論是此前此後，耕作者紙本資料從未有「三七五」註記，她直斥從佃農身分到優先承購權恐怕都是假造。

▲佃農老李（圖）反批自己合法取得耕作權已獲得公所、行政法院雙雙認證，直斥地主不尊重司法判決。

CTWANT採訪當下老李也出現了，他直罵許嬸婆「瘋子」衝突一觸即發，還好兩方熱心民眾拉了個安全距離。老李直指，這2,000多坪土地可是從小種到老，多數繳交公糧在農會可都有紀錄，自己的佃農身分也被公所和行政法院認證，他嗆聲「棺材不是裝老人」自己可還有力氣種，若要告自己「偽造承購權」就「請地檢署來抓我啊」，自己會一路種下去，捍衛承租權不放棄。

大肚區公所農業課則直斥「插股」傳言為無稽，並回應「三七五租約」其實根本是私人合約關係，只是政策上為了保護佃農而另立有利解釋的行政法規。農業課官員直指，當初許嬸婆是打民事訴訟告老李輸了個窮途末路，無奈之下才轉向來打行政訴訟是很「硬要」，行政法院當然就不推翻民事判決結果，也直接以「裁定」駁回，未就實質內容進一步審查。

延伸閱讀

▸ 波斯菊異語2／大法官認證「三七五條例」侵害所有權 專家籲設「落日條款」

▸ 撒嬌女人最好命1／莫允雯甩開為戲瘦成紙片人體態 膨臉嘟嘴警告男友超可愛

▸ 原始連結