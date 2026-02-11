房市賣壓來了！　去年使照核發14.3萬宅創29年新高

▲2025年全台使照量近14.3萬宅，創29年新高，房市在買氣降溫之際，面臨更大的供給賣壓。（示意圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

2025年全台使照量近14.3萬宅，創29年新高，房市在買氣降溫之際，面臨更大的供給賣壓。建照方面不到14萬棟，年減幅超過1成，為近7年來新低，顯示建商業者減量經營。

《地產詹哥老實說》EP296／買房糾紛不減反增 揭密「合約陷阱」：錢丟水裡還告不贏！

台灣房屋統計近年核發住宅使照宅數，2025年完工取得使照的宅數將近14.3萬宅，創下1997年以來的近29年新高，使照宅數的衝高，也讓房市在買氣降溫之際，面臨更大的供給賣壓。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示：「疫情後國內房市升溫，建商申請建照推案的量能也大幅成長，尤其2021~2022年核發住宅建照宅數連續2年超過17萬宅，為近30多年來最大量。」

張旭嵐接著表示：「一般建築工期約3~5年，因此2021~2022年合計超過35萬宅推案高峰，便於2024~2027年轉為交屋高峰，使房市賣壓沉重的傳言在市場瀰漫。」

▲近5年核發住宅建照、使照宅數統計。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

進一步觀察各縣市，台中市去年核發使照將近27萬宅高居全國之冠，桃園市則以約25.7萬宅居次。六都當中，台北市核發住宅使照宅數最少，去年全年僅8563宅。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，台中、桃園近年新興重劃區開發熱絡，尤其是海線區域，包括台中的台中港市鎮中心，以及桃園的觀音草漯、大園客運園區等地，近期完工量體可觀，促使兩市的核發住宅使照量衝高。

建照方面，隨房市轉淡，2025年核發住宅建照的宅數不到14萬棟，年減幅超過1成，為近7年來新低，在業者「減量經營」的情況下，後續新案市場將逐漸朝「消化庫存」的方向調整，後續讓利促銷的機會增加，消費者有望趁機撿便宜。

弘璽地產總經理蕭弘楷表示：「2025年建商推案保守，除了都更案、上市櫃建商有不得不推的壓力，其他實力雄厚的建商、中小建商都在觀望市場，估今年推案量能也不會明顯回升。」

