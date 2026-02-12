「新家」變冷戰導火線　婚前買預售、婚後過戶算誰的？

▲情人節快到了，有愛情長跑多年的情侶，結婚後卻在「房子到底算誰的？」陷冷戰。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

情人節快到了，有人忙著訂餐廳、挑花束，卻有愛情長跑多年的情侶，結婚後卻在「房子到底算誰的？」陷冷戰，有民眾疑惑，她跟男友新婚，婚後搬進她繳完頭期款、剛交屋的新家，本來是甜蜜的里程碑，老公卻說是該屋算婚後共同財產，讓她心理相當不是滋味。

《地產詹哥老實說》EP294／曹西平生前贈與神操作！ 一次看懂贈與vs.繼承最強節稅法

高雄陳小姐愛情長跑多年，夫妻倆最近結婚了，老婆在婚前就以自己名義簽約買下預售屋，當時兩人尚未成為夫妻，頭期款也全由她自行負擔；但房子直到婚後才交屋、辦理過戶，老公卻覺得「既然結婚了，住的地方就該是我們一起的家，應該算婚後的共同財產」，讓老婆忍不住疑惑，房子到底算誰的？

像「婚前簽預售、婚後才過戶」的房子，到底算不算婚前財產？ 宏國地政地政士楊翊晟點出關鍵，不動產所有權以「登記」為生效要件，若在過戶登記當下夫妻已完成結婚登記，這間房會成為婚後取得的婚後財產。他強調，登記時間點才是判斷核心，不是看當初簽約時間。

▲如果該屋之後出租，婚後收的租金等收益，通常也會被認定為婚後財產的一部分。（示意圖／記者張雅雲攝）

楊翊晟分析，若妻子在婚前就已出資付款，這部分可視為「婚前財產的變形」，最重要的影響就是，未來若走到離婚並主張夫妻剩餘財產分配時，會回到《民法》第1030-1條的架構去拆算，會把房屋市價扣除女方婚前出資的部分、房貸等，再去比較雙方婚前、婚後的財產與負債總額，算出剩餘財產分配的結果。

楊翊晟說：「如果該屋之後出租，婚後收的租金等收益，通常也會被認定為婚後財產的一部分，屬於夫妻共同財產。」

與其搬進新家才發現彼此認知不同，如果有一方堅持房子是婚前財產，楊翊晟建議「房屋所有權交屋過戶完畢後，再辦理結婚登記」，避免日後因登記時間點不同而衍生爭議。

