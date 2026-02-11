ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

竹北人出手南屯豪宅頂樓　前屋主笑捧獲利1500萬出場

▲▼雙橡園V1特區。（圖／記者陳筱惠攝）

▲南屯區的「雙橡園V1特區」，頂樓戶出現社區最高單價交易。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

位於南屯區的「雙橡園V1特區」，頂樓戶出現交易，經查為來自竹北的自然人，砸下6260萬元購入，讓前屋主在農曆年前獲利1492萬元出場。信義房屋專家認為在市場氛圍轉冷下，能創單價新高，市場冷，高端不冷。

「雙橡園Ｖ1特區」總坪數100.53坪的頂樓戶，在2025年11月時以總價6260萬元轉手，比對前一手屋主於2020年購入總價4768萬元，持有5年獲利1492萬元，單價也從50.5萬元、拉抬至67.8萬元。

信義房屋公益忠明店專案經理申伃茜認為：「目前買盤全面轉向自住需求，高資產族群出手更重視地段、社區品質與居住舒適度，而非短線投資報酬。」

▲▼雙橡園V1特區。（圖／記者陳筱惠攝）

▲七期、七期南側、單元二一帶的豪宅產品，價格並未出現明顯修正。（圖／記者陳筱惠攝）

她指出：「在央行信用管制與房市降溫氛圍下，一般市場成交量縮，但七期、七期南側、單元二一帶的豪宅產品，因供給有限、屋主心態穩定，價格並未出現明顯修正，加上住戶結構單純、管理品質佳，反而因換屋族與企業主資金停泊需求支撐。」

這筆交易，也創下該社區最高單價，打敗過去23樓創下的66.23萬元紀錄，七期房仲廖香婷說：「豪宅市場中頂樓戶向來具備明確溢價，不只因樓層高、視野開闊，更關鍵在於產品稀缺性與居住私密度。相較一般樓層，頂樓戶能同時兼顧景觀、採光與動線完整性，在市場修正期更容易成為高資產族群鎖定的標的。」

關鍵字：台中豪宅雙橡園頂樓戶房市交易高資產

75歲李亞萍爆失智現況曝 　余天認「已分房睡2年」

