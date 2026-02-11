全台預售凍成冰河　新竹單月成交剩102件最慘烈

▲2025年全台預售屋成交量約3.6萬件，相較前一年的12.2萬件大幅縮水，全台年減幅高達70.3%。（圖／資料照）

記者陳筱惠／綜合報導

在央行信用管制持續、房貸條件收緊的背景下，預售屋市場明顯降溫。比較2024年與2025年交易狀況發現，2025年全台預售屋成交量約3.6萬件，相較前一年的12.2萬件大幅縮水，年減幅高達70.3%。專家認為，購屋族進場意願明顯下滑，預售市場正式進入量縮階段。

《地產詹哥老實說》EP296／買房糾紛不減反增 揭密「合約陷阱」：錢丟水裡還告不贏！

[廣告]請繼續往下閱讀...

實際觀察，從七大都會區來看，預售屋交易幾乎全面急凍。雙北市年減幅約4~5成，桃園以南的五大都會區衰退幅度更為明顯，全數超過7成。其中，新竹縣市2025年全年交易量僅1227件，較2024年的6937件大減82.3%，成為七都中修正最劇烈的區域，平均單月成交量僅剩百件左右。

▲新竹縣市2025年全年交易量僅1227件，較2024年的6937件大減82.3%，成為七都中修正最劇烈的區域。

對此，永慶房屋研展中心副理陳金萍指出：「信用管制未鬆綁、貸款審核仍嚴，加上市場對房價續漲的預期已被翻轉，使得購屋族態度轉為觀望。新竹縣市過去受科技產業題材帶動，預售價格快速墊高，對剛性需求形成壓力，當投資性買盤退場後，交易量便率先出現大幅修正。」

除了北部，中南部市場同樣承壓。桃園、台中、台南與高雄在2025年的預售屋交易量年減幅皆逾7成，顯示觀望氣氛已全面擴散。陳金萍提醒：「預售屋牽涉付款期程長、變數多，消費者應審慎評估自身資金條件、交屋時程與區域發展性，再決定是否進場。」

▲專家認為當前房市並非悲觀性崩跌，但判斷會以價高量低的結構性收縮，短期內難見明確反轉訊號。（圖／記者張雅雲攝）

正心不動產估價師聯合事務所所長黃昭閔：「預售屋市場恐將延續去年的低迷狀態，在政府信用管制尚未鬆綁的前提下，市場資金持續轉向股市，過往『股市走強、房市跟進』的聯動效應近期已明顯失靈。」

黃昭閔進一步分析：「當前房市並非悲觀性崩跌，但判斷會『開高走低』，以價高量低的結構性收縮，市場處於冰凍期，短期內難見明確反轉訊號。」

以新竹地區為例，黃昭閔認為：「確實近年房價漲幅過高，這早已不僅反映營建成本上升，更疊加區域題材與供給受限等因素推升，價格基期偏高，尤其在土石之亂等外部干擾下，約有8成開發商選擇按兵不動，隨著銷售動能持續降溫，部分建商撐盤能力將面臨考驗，上半年已開始出現價格與策略調整，下半年不排除出現恐慌性賣壓。」

《地產詹哥老實說》EP296／買房糾紛不減反增 揭密「合約陷阱」：錢丟水裡還告不贏！