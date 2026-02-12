美逾30％房貸利率超過5％！川普推2000億購債　再融資年增120％

▲美國房地產。（圖／pixabay）



記者張靖榕／綜合報導

近年來，美國房貸利率結構出現明顗變化，高利率房貸占比快速攀升，對再融資市場造成顯著影響，也間接壓抑房屋買賣動能。

房貸利率高於5％比例逾1／3

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據ICEMortgageTechnology數據，2022年時，僅約10%的屋主持有利率高於5%的30年期固定房貸；短短4年後，這一比例已超過30%，其中約20%的借款人房貸利率高於6%。近期成交的房屋與部分「現金再融資」案件，是推升高利率占比的主因。

房市交易量則持續低迷。全美不動產經紀人協會（NAR）統計，去年全美成屋銷售僅406萬戶，幾乎與2024年持平，遠低於2022年的612萬戶高峰。

川普政府出手

為改善住宅負擔能力，川普政府近來聚焦壓低房貸利率。總統宣布，將由房利美（FannieMae）與房地美（FreddieMac）收購超過2000億美元的不動產抵押證券（MBS）。儘管實際效果仍有爭議，但光是政策宣布，就已使房貸利率小幅下滑。

產業界預估，若實際進場購債，30年期固定利率可望再下降約0.125個百分點，回落至約6%。ICE指出，若利率降至6%，將有約550萬名屋主具備再融資誘因；若進一步降至5.88%，人數可增至650萬人。

再融資回溫

再融資活動已明顯回溫。抵押貸款銀行協會（MBA）表示，目前再融資申請量年增約120%。

不過，對潛在購屋族而言，利率微幅下降的實質效果有限。ICE分析指出，利率若下滑15個基點，每月房貸支出僅能減少約35美元，或換得約1.5%更大的購屋空間，仍不足以大幅扭轉負擔壓力。

此外，「利率鎖定效應」仍是房市一大阻力。ICE 估計，目前約有 3,900 萬名屋主房貸利率低於 5%，其中 1,200 萬人甚至低於 3%。去年僅約 6% 的低利率屋主選擇賣屋或再融資，多數人仍緊抱既有低利貸款不放。