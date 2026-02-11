門窗全沒水泥外露　高雄「戰地風透天」空15年開價4千萬

ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲捷運前金站周邊是高雄市主要金融商圈，但是在最熱鬧的中華路上有間透天，連門窗都沒有，空置15年。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

捷運前金站周邊是高雄市主要金融商圈，但是在最熱鬧的中華路上有間透天，之前曾開設婦產科診所，該診所15年前搬家後就空置至今，不但整棟建築外觀水泥直接外露，連門窗都沒有，1樓已用鐵皮圍籬圍起，開價4000萬元出售，被在地人直稱是「戰地風透天」。

《地產詹哥老實說》EP296／買房糾紛不減反增　揭密「合約陷阱」：錢丟水裡還告不贏！

該棟透天位於高雄市前金區中華三路，根據銷售資料顯示，地坪38.72坪、建坪126.64坪，使用分區為商5，開價4000萬元，換算地價為103.3萬元。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲根據《Google Maps》顯示，該透天2009年開設婦產科診所，2011年已搬遷。（圖／翻攝自Google Maps）

根據《Google Maps》顯示，該透天2009年曾開設婦產科診所，2011年診所搬家後，在地人研判，原本是整棟透天重新整修，停工後建築外觀水泥直接外露，連門窗都沒有，一路空置15年，被在地人直稱是「戰地風透天」。據查，該透天屋齡68年，屋主為高雄自然人1989年持有至今。

在地仲介透露，該透天不是爛尾，產權本身也沒有問題，但若要作為完整店面重新使用，後續仍需投入約500~700萬元整修費用，資金壓力不小。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲中華路為早期發展的成熟商圈，屬於南高蛋黃區，沿線以透天店面為主。（圖／記者張雅雲攝）

住商不動產高雄八德站前加盟店店東劉凱瑞指出，中華路為早期發展的成熟商圈，屬於南高蛋黃區，沿線以透天店面為主，換算地價約落在每坪150~180萬元，不過自從2020年開始，高雄北向日照法規改制後，部分基地因日照條件不足，建商收購透天再改建的意願大幅降低。

劉凱瑞說：「加上該區很多屋主都是早期取得，持有成本相對低，不缺錢也沒有售屋壓力，整合難度大增。」

▲▼ 。（AI協作圖／記者張雅雲製作，經編輯審核）

▲中華路68年透天小檔案。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

劉凱瑞分析，前幾年人潮轉移到北高，南高雄不少商圈逐漸空置，租金水位同步下修，中華路整棟透天月租金，也從以往10~12萬元，降到現階段3~5萬元，跌幅高達6成。

不過中華路是連接南、北高雄的主要交通幹道，曝光效益高，雖不屬南高一級商圈聚落，但附近有捷運前金站，商辦、住宅大樓多，人口密度高，也吸引不少大型連鎖業者回流，以大型店面型式，瞄準該區高消費力後進駐。

《地產詹哥老實說》EP296／買房糾紛不減反增　揭密「合約陷阱」：錢丟水裡還告不贏！

關鍵字：高雄透天中華路商圈空置婦產科廢墟爛尾樓

