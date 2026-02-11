ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

終於簽約！輝達總部拼6月動工　北士科新案銷況曝光

▲▼NVIDIA執行長黃仁勳主題演講，演講中正式宣布台灣營運總部將設在北士科。（圖／記者湯興漢攝）

▲輝達（NVIDIA）進駐北士科經過一波三折，終於在今（11日）簽約，最快6、7月開工。（圖／記者湯興漢攝）

記者項瀚／台北報導

輝達（NVIDIA）進駐北士科經過一波三折，終於在今（11日）簽約，最快6、7月開工。《ETtoday新聞雲》盤點北士科建案銷況，不少指標案都已完銷、進入銷售中後段，房價也有緩升趨勢。

《地產詹哥老實說》EP296／買房糾紛不減反增　揭密「合約陷阱」：錢丟水裡還告不贏！

[廣告]請繼續往下閱讀...

輝達海外總部落腳北投士林科技園區T17、18基地，台北市政府、輝達在今（11日）中午完成簽約。台北市長蔣萬安表示：「最快6、7月開工，預計投入超過400億元，台北就是輝達的家，台北市也會成為未來發展AI科技最強的心臟。」

北士科可分為軟橋段、新洲美段，前者為文林路側，指標新案「潤泰之森」每坪成交均價已達140萬元，大樓部分已完銷，目前只剩下總價上億元的別墅區；另一場指標案「華固芙心」銷售也進入尾聲，總計95戶實價已揭露68戶，每坪成交均價也逼近140萬元。

▲▼ 北士科 。（圖／記者項瀚攝）

▲軟橋段指標新案「力銘耘山」即將公開。（圖／記者項瀚攝）

市調表示，目前北士科推案量體、可售戶數不多，且近期在軟橋段只有1場新案將推出，即為力麗集團打造的「力銘耘山」，該案基地面積760坪、規劃地上18層，總計102戶量體，坪數設定在26~52坪。

新洲美段方面，「樺輝沐畇」已在去年完銷，也是新洲美第一個完銷的個案，而該樺輝推出的二期「樺輝詠鑄」在近期開案，基地面積907坪、規劃地上28層，也是新洲美目前最高的住宅案，坪數規劃48坪、88坪合併戶，採單層4戶配置。

目前「樺輝詠鑄」尚未實登揭露，創意家專案經理林少鏞表示：「該案坐落河岸第一排，銷售反應佳，每坪開價140~155萬元，主力買盤包括科技業、醫界、國際商務人士、以及樺輝建設已購客。」

▲▼ 北士科 。（圖／記者項瀚攝）

▲林少鏞表示：「該案坐落河岸第一排，銷售反應佳。（圖／記者項瀚攝）

同樣坐落河岸第一排的「遠雄泱玥」已近完銷，每坪成交均價約128萬元，面河戶別最高價達146萬元。市調表示，遠雄二期也將在近期亮相。

另外，新洲美段兩大線上個案，分別為「士科大院」、「達麗河藴」雖然非屬河岸第一排，但實登揭露銷售也過半，每坪成交均價分別為108、106.5萬元。

《591新建案》新聞公關課主任畢務潔表示：「在房市大環境不佳之際，北士科建案銷況與輝達連結度不低，回顧最初黃仁勳宣布落腳北士科後，區域建案銷況反應迅速；但隨後出現變數，市場熱度也隨之降溫，如今確定落腳T17、T18，北士科有望發揮科技題材，銷售狀況也應會優於其他區塊。」

《地產詹哥老實說》EP296／買房糾紛不減反增　揭密「合約陷阱」：錢丟水裡還告不贏！

關鍵字：北士科輝達蔣萬安黃仁勳房價建案力銘耘山樺輝詠鑄

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

高雄1月人口減幅全台第二　新案最低重回3字頭

根據最新人口統計，高雄市1月總人口數為272萬7020人，單月減少1525人，減少人數為全台僅次於台北市的縣市，連帶房價同步出現降溫，根據實登統計，去年高雄多數行政區房價持續盤整，但有部分量多區域，開始出現價格下修。

6小時前

終於簽約！輝達總部拼6月動工　北士科新案銷況曝光

輝達（NVIDIA）進駐北士科經過一波三折，終於在今（11日）簽約，最快6、7月開工。《ETtoday新聞雲》盤點北士科建案銷況，不少指標案都已完銷、進入銷售中後段，房價也有緩升趨勢。

8小時前

門窗全沒水泥外露　高雄「戰地風透天」空15年開價4千萬

捷運前金站周邊是高雄市主要金融商圈，但是在最熱鬧的中華路上有間透天，之前曾開設婦產科診所，該診所15年前搬家後就空置至今，不但整棟建築外觀水泥直接外露，連門窗都沒有，1樓已用鐵皮圍籬圍起，開價4000萬元出售，被在地人直稱是「戰地風透天」。

9小時前

全台預售凍成冰河　新竹單月成交剩102件最慘烈

在央行信用管制持續、房貸條件收緊的背景下，預售屋市場明顯降溫。比較2024年與2025年交易狀況發現，2025年全台預售屋成交量約3.6萬件，相較前一年的12.2萬件大幅縮水，年減幅高達70.3%。專家認為，購屋族進場意願明顯下滑，預售市場正式進入量縮階段。

11小時前

東區知名巧克力專賣店換房東　投資公司1.28億0貸吃下

情人節將至，台北東區的巧克力專賣店「chochoco」1.28億元賣了，買方為投資公司，以無貸款買進，該公司背後為醫療器材商。專家表示，本次交易為2025年大安區公寓店面第四高價，成交單價242萬元看似高，但符合行情。

11小時前

台中好市多要開第3、4間　拜會盧秀燕高層霸氣喊：開6家也沒問題

在全球超過920家分店的美國零售巨頭好市多（Costco）看好台中人口持續增加，現有的兩家店服務量能吃緊。開發團隊昨（10）日拜會台中市長盧秀燕，直言以人口成長情況評估，未來有上看6店的實力。

11小時前

園區首排效應發酵　新竹關埔新案站穩8字頭

在整體房市氣氛偏保守的背景下，新竹關埔重劃區卻展現出與大環境不同調的市場表現。根據實價登錄資料觀察，區內新案成交單價已站穩每坪8字頭，部分個案更朝9字頭推進；屋齡5年內的中古住宅，成交單價亦多落在7字頭以上，甚至出現8字頭紀錄，使新案價格完成向上定錨。

11小時前

竹北人出手南屯豪宅頂樓　前屋主笑捧獲利1500萬出場

位於南屯區的「雙橡園V1特區」，頂樓戶出現交易，經查為來自竹北的自然人，砸下6260萬元購入，讓前屋主在農曆年前獲利1492萬元出場。信義房屋專家認為在市場氛圍轉冷下，能創單價新高，市場冷，高端不冷。

11小時前

房市賣壓來了！　去年使照核發14.3萬宅創29年新高

2025年全台使照量近14.3萬宅，創29年新高，房市在買氣降溫之際，面臨更大的供給賣壓。建照方面不到14萬棟，年減幅超過1成，為近7年來新低，顯示建商業者減量經營。

12小時前

限貸+天災！花蓮買氣年減3成　在地：房價續走盤整格局

花蓮好山好水、生活步調悠閒，過去除了在地自住，也吸引不少退休族入手度假宅。不過近一年在打房政策、地震、強颱等因素交疊下，市場結構明顯洗牌，購屋主力以剛需、舊換新為主，專家表示，買氣雖然萎縮3成，價格持續盤整，沒有明顯降價趨勢。

13小時前

【永生難忘的一支籤】雙重國籍男抽中海軍陸戰隊！朋友一旁笑到黑姑

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

股王狠砸2.7億買大雅廠房　前..

女鞋大王敦南豪宅「賣不掉加價賣..

拿300萬存ETF錢滾錢　他怕..

錶業龍頭賣資產　勞力士高雄服務..

「家樂福」3字將走入歷史　起家..

「價格破壞者」出動搶市占　寶咖..

門窗全沒水泥外露　高雄「戰地風..

台中大肚山「波斯菊花海」藏上億..

黃仁勳愛店旁「火鍋界愛馬仕」　..

東區最美咖啡廳歇業秒出租　麵包..

ETtoday房產雲

最新新聞more

高雄1月人口減幅全台第二　新案..

終於簽約！輝達總部拼6月動工　..

門窗全沒水泥外露　高雄「戰地風..

全台預售凍成冰河　新竹單月成交..

東區知名巧克力專賣店換房東　投..

台中好市多要開第3、4間　高層..

園區首排效應發酵　新竹關埔新案..

竹北人出手南屯豪宅頂樓　前屋主..

房市賣壓來了！　去年使照核發1..

限貸+天災！花蓮買氣年減3成　..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366