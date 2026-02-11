終於簽約！輝達總部拼6月動工　北士科新案銷況曝光

▲輝達（NVIDIA）進駐北士科經過一波三折，終於在今（11日）簽約，最快6、7月開工。（圖／記者湯興漢攝）

記者項瀚／台北報導

輝達（NVIDIA）進駐北士科經過一波三折，終於在今（11日）簽約，最快6、7月開工。《ETtoday新聞雲》盤點北士科建案銷況，不少指標案都已完銷、進入銷售中後段，房價也有緩升趨勢。

《地產詹哥老實說》EP296／買房糾紛不減反增 揭密「合約陷阱」：錢丟水裡還告不贏！

輝達海外總部落腳北投士林科技園區T17、18基地，台北市政府、輝達在今（11日）中午完成簽約。台北市長蔣萬安表示：「最快6、7月開工，預計投入超過400億元，台北就是輝達的家，台北市也會成為未來發展AI科技最強的心臟。」

北士科可分為軟橋段、新洲美段，前者為文林路側，指標新案「潤泰之森」每坪成交均價已達140萬元，大樓部分已完銷，目前只剩下總價上億元的別墅區；另一場指標案「華固芙心」銷售也進入尾聲，總計95戶實價已揭露68戶，每坪成交均價也逼近140萬元。

▲軟橋段指標新案「力銘耘山」即將公開。（圖／記者項瀚攝）

市調表示，目前北士科推案量體、可售戶數不多，且近期在軟橋段只有1場新案將推出，即為力麗集團打造的「力銘耘山」，該案基地面積760坪、規劃地上18層，總計102戶量體，坪數設定在26~52坪。

新洲美段方面，「樺輝沐畇」已在去年完銷，也是新洲美第一個完銷的個案，而該樺輝推出的二期「樺輝詠鑄」在近期開案，基地面積907坪、規劃地上28層，也是新洲美目前最高的住宅案，坪數規劃48坪、88坪合併戶，採單層4戶配置。

目前「樺輝詠鑄」尚未實登揭露，創意家專案經理林少鏞表示：「該案坐落河岸第一排，銷售反應佳，每坪開價140~155萬元，主力買盤包括科技業、醫界、國際商務人士、以及樺輝建設已購客。」

▲林少鏞表示：「該案坐落河岸第一排，銷售反應佳。（圖／記者項瀚攝）

同樣坐落河岸第一排的「遠雄泱玥」已近完銷，每坪成交均價約128萬元，面河戶別最高價達146萬元。市調表示，遠雄二期也將在近期亮相。

另外，新洲美段兩大線上個案，分別為「士科大院」、「達麗河藴」雖然非屬河岸第一排，但實登揭露銷售也過半，每坪成交均價分別為108、106.5萬元。

《591新建案》新聞公關課主任畢務潔表示：「在房市大環境不佳之際，北士科建案銷況與輝達連結度不低，回顧最初黃仁勳宣布落腳北士科後，區域建案銷況反應迅速；但隨後出現變數，市場熱度也隨之降溫，如今確定落腳T17、T18，北士科有望發揮科技題材，銷售狀況也應會優於其他區塊。」

