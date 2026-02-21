ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

赤馬年火旺開局！2026置產運勢大洗牌　專家點名6種流年數購屋時機

▲▼ 。（圖／記者王威智攝）

▲赤馬年火旺開局！2026置產運勢大洗牌，專家點名6種流年數購屋時機 。（圖／記者王威智攝）

記者王威智／採訪報導

在房市降溫、利率與政策不確定性升高下，購屋族普遍轉為觀望。面對關鍵抉擇，生命靈數專家：賈氏靈數人生藍圖中心靈數導師賈斯柏指出，赤馬年的重點從來不是「要不要買房」，而是你是否具備駕馭快速變動環境的能力。透過個人的流年數，就能看出這一年，你是適合翻開新頁，還是更該為下一步蓄力。

2026 年在農曆為「丙午」赤馬年，五行火旺；而在生命靈數的全球能量中，2026 年（2+0+2+6=10 = 1）正好進入了全球流年 1。這是一個象徵「開端、獨立與新格局」的年份。

火能量的衝勁加上流年 1 的開創性，預示著房地產市場將出現強烈的汰舊換新。生命靈數專家賈斯柏提醒，透過你的個人流年數（20206+出生月 + 出生日 =個位數），就能看出你是否具備駕馭這匹「赤馬」的置產實力。

適合出手的人：赤馬年置產動能最強的三種流年數

對於流年數 1 的人而言，2026 年是一個能量高度重疊的「種子年」。流年 1 象徵主導、開創與獨立決策，搭配赤馬年的強勁行動力，特別適合啟動人生第一個重要的置產計畫。無論是首購，或第一次真正為自己買房，都容易在關鍵時刻做出果斷選擇，在競爭中搶下條件不錯的物件。專家建議，可留意重劃區或具發展潛力的新興地段，讓居住與未來同步成長。

流年數 8，則是赤馬年裡最具「資產敏感度」的一群。8 號能量向來與物質成就、資源整合密切相關，在火氣旺盛的 2026 年，更能看懂市場的真實節奏。這類型的人，容易遇到具增值潛力的標的，也懂得善用制度與專業條件，放大資產效益。若目標是中長期布局，商辦、核心地段或抗跌型產品，都是值得評估的方向。

至於流年數 4，則以穩定與務實見長。4 象徵結構、秩序與土地本質，當市場節奏加快，流年 4 的人反而能冷靜檢視格局、合約與生活機能。他們不追逐話題，而是專注於「能住得久、用得久」的選擇。對這群人而言，赤馬年適合自住型購屋，回歸生活品質本身，而非短線操作。

▲▼ 。（圖／記者王威智攝）

▲賈氏靈數人生藍圖中心靈數導師賈斯柏 。（圖／賈斯柏提供）

需要觀察的人：赤馬年購屋宜保守的三種流年數

流年數 5 的人，在赤馬年要特別留意衝動帶來的後座力。5 代表自由與變動，與赤馬年的火能量疊加後，容易出現「快速下決定、冷靜後想反悔」的狀況。賈斯柏提醒，這一年生活變數偏多，轉職、旅行或人生重心調整，都可能影響現金流。與其急著買房，不如把 2026 年視為觀察市場、累積資訊的一年，為未來保留彈性。

流年數 7，則容易陷入另一種極端。7 追求分析與真相，在節奏飛快的赤馬年，反而可能因為過度思考而錯失時機，或在簽約前反覆猶豫，造成心理壓力，甚至實質損失。建議此年若有購屋規劃，務必引入專業第三方意見，避免獨自陷入決策內耗。

流年數 9，則正處於一段「舊循環的收尾期」。9 象徵結束、整理與斷捨離，並不特別適合啟動像買房這樣的大型全新計畫。此時置產，反而容易承接舊問題，或因同時處理既有資產而分身乏術。對流年 9 而言，赤馬年更適合盤點資源、整理財務，為下一個全新循環鋪路。

專家提醒：分清慾望與需求，是赤馬年的關鍵功課

賈斯柏最後提醒，赤馬年火旺，最容易放大「想要更多、想贏在當下」的競爭心理。數字能量沒有好壞，真正的差別在於時機是否成熟。運勢強的人，更要在熱度中保持冷靜；運勢偏守的人，則能在等待中磨練眼光。

當內在節奏與外在環境真正對齊，那扇理想的家門，終究會在對的時間，為你打開。

關鍵字：2026丙午赤馬年全球流年1生命靈數2026房市趨勢赤馬年買房生命靈數購屋流年數1流年數4流年數8流年數5流年數7流年數92026置產時機房市轉折年買房運勢分析靈數專家賈斯柏賈氏靈數人生藍圖中心數字能量解析流年運勢2026房地產市場預測

