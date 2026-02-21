▲赤馬年火旺開局！2026置產運勢大洗牌，專家點名6種流年數購屋時機 。（圖／記者王威智攝）

記者王威智／採訪報導

在房市降溫、利率與政策不確定性升高下，購屋族普遍轉為觀望。面對關鍵抉擇，生命靈數專家：賈氏靈數人生藍圖中心靈數導師賈斯柏指出，赤馬年的重點從來不是「要不要買房」，而是你是否具備駕馭快速變動環境的能力。透過個人的流年數，就能看出這一年，你是適合翻開新頁，還是更該為下一步蓄力。

2026 年在農曆為「丙午」赤馬年，五行火旺；而在生命靈數的全球能量中，2026 年（2+0+2+6=10 = 1）正好進入了全球流年 1。這是一個象徵「開端、獨立與新格局」的年份。

火能量的衝勁加上流年 1 的開創性，預示著房地產市場將出現強烈的汰舊換新。生命靈數專家賈斯柏提醒，透過你的個人流年數（20206+出生月 + 出生日 =個位數），就能看出你是否具備駕馭這匹「赤馬」的置產實力。

適合出手的人：赤馬年置產動能最強的三種流年數

對於流年數 1 的人而言，2026 年是一個能量高度重疊的「種子年」。流年 1 象徵主導、開創與獨立決策，搭配赤馬年的強勁行動力，特別適合啟動人生第一個重要的置產計畫。無論是首購，或第一次真正為自己買房，都容易在關鍵時刻做出果斷選擇，在競爭中搶下條件不錯的物件。專家建議，可留意重劃區或具發展潛力的新興地段，讓居住與未來同步成長。

流年數 8，則是赤馬年裡最具「資產敏感度」的一群。8 號能量向來與物質成就、資源整合密切相關，在火氣旺盛的 2026 年，更能看懂市場的真實節奏。這類型的人，容易遇到具增值潛力的標的，也懂得善用制度與專業條件，放大資產效益。若目標是中長期布局，商辦、核心地段或抗跌型產品，都是值得評估的方向。

至於流年數 4，則以穩定與務實見長。4 象徵結構、秩序與土地本質，當市場節奏加快，流年 4 的人反而能冷靜檢視格局、合約與生活機能。他們不追逐話題，而是專注於「能住得久、用得久」的選擇。對這群人而言，赤馬年適合自住型購屋，回歸生活品質本身，而非短線操作。

▲賈氏靈數人生藍圖中心靈數導師賈斯柏 。（圖／賈斯柏提供）



需要觀察的人：赤馬年購屋宜保守的三種流年數

流年數 5 的人，在赤馬年要特別留意衝動帶來的後座力。5 代表自由與變動，與赤馬年的火能量疊加後，容易出現「快速下決定、冷靜後想反悔」的狀況。賈斯柏提醒，這一年生活變數偏多，轉職、旅行或人生重心調整，都可能影響現金流。與其急著買房，不如把 2026 年視為觀察市場、累積資訊的一年，為未來保留彈性。

流年數 7，則容易陷入另一種極端。7 追求分析與真相，在節奏飛快的赤馬年，反而可能因為過度思考而錯失時機，或在簽約前反覆猶豫，造成心理壓力，甚至實質損失。建議此年若有購屋規劃，務必引入專業第三方意見，避免獨自陷入決策內耗。

流年數 9，則正處於一段「舊循環的收尾期」。9 象徵結束、整理與斷捨離，並不特別適合啟動像買房這樣的大型全新計畫。此時置產，反而容易承接舊問題，或因同時處理既有資產而分身乏術。對流年 9 而言，赤馬年更適合盤點資源、整理財務，為下一個全新循環鋪路。

專家提醒：分清慾望與需求，是赤馬年的關鍵功課

賈斯柏最後提醒，赤馬年火旺，最容易放大「想要更多、想贏在當下」的競爭心理。數字能量沒有好壞，真正的差別在於時機是否成熟。運勢強的人，更要在熱度中保持冷靜；運勢偏守的人，則能在等待中磨練眼光。

當內在節奏與外在環境真正對齊，那扇理想的家門，終究會在對的時間，為你打開。

