▲2026赤馬年居家軟裝開運指南，揭各「生命靈數」補運佈置法 。（圖／記者王威智攝）

記者王威智／採訪報導

2026年農曆丙午「赤馬年」，整體能量屬火，象徵行動、速度與突破。面對節奏加快、變動頻繁的一年，居家空間不再只是生活場域，更成為調整心態與穩定能量的重要基地。

賈氏靈數人生藍圖中心靈數導師賈斯柏指出，赤馬年的居家佈置不只講究美感，更關乎能量流動與心理狀態的平衡。透過生命靈數對應個人流年數字，從軟裝著手調整空間氛圍，有助於讓家成為補運、聚氣的關鍵場域。

所謂生命靈數，是將個人西元出生年、月、日的數字全部相加，再反覆拆解相加，直到得到1至9的個位數。命理觀點認為，這組數字象徵一個人在不同年份中的能量狀態，也能作為調整居家軟裝方向的重要參考。

【能量進攻組：啟動行動力與財務動能】

生命靈數9，被視為「開創新局」的代表。建議空間風格以簡潔、金屬感為主，底色可選白色或灰色，展現果斷與理性。玄關或書桌擺放設計感強、光線明亮的檯燈，象徵照亮新方向。

生命靈數2屬於「靈感綻放」型。軟裝可加入芥黃、湖水藍等跳色元素，提升空間活力。客廳保留展示區並懸掛現代感藝術畫作，有助於強化創意與財富流動感。

生命靈數7則與「物質顯化」有關。建議採用大地色、酒紅色與精緻金色細節，家具講求質感而非數量。客廳主牆可擺放象徵個人里程碑的裝飾物，提升財務信心與專業形象。

▲各個生命靈數開運大法可從寢具、被套等軟裝上手。（圖／記者王威智攝）

【穩健調節組：穩定情緒與生活節奏】

生命靈數1主題為「和諧平衡」。適合米色、奶茶色等柔和色系，搭配地毯與長毛抱枕等柔軟織品。臥室使用低飽和色彩，有助於穩定心性與提升人際互動品質。

生命靈數3強調「務實扎根」。建議大量運用木質家具與森林綠色調，營造安定感。同時建立清晰的收納系統，整理廚房與儲藏空間，被視為今年提升財運的重要儀式。

生命靈數5則屬「家庭凝聚」。可選用布質沙發與圓形家具，搭配暖色調燈光，避免空間出現銳角設計。擺放全家福或具家族紀念價值的物件，有助於凝聚家庭向心力與貴人運。

▲佈置一個小擺件也能為2026年好運開啟大門 。（圖／記者王威智攝）

【深度轉化組：調整步伐與重整能量】

生命靈數4代表「彈性變動」。建議選用可折疊、可移動家具，色彩以藍綠色系平衡赤馬年的火氣。在窗邊種植常綠植物，讓流動氣息帶走緊繃感。

生命靈數6象徵「內在沉澱」。適合深藍、靛色或灰紫色調，營造靜謐氛圍。設置專屬香氛、精油燈或香氛噴霧，有助於穩定情緒與輔助清晰判斷。

生命靈數8主題為「重整歸零」。建議轉向極簡風格，加入透明材質、白色與淺木色，維持空間穿透感。同時清理一年以上未使用的物品，透過適度留白，為下一個流年累積能量。

賈斯柏提醒，居家風水與生命靈數並非迷信，而是一種透過空間影響心理狀態與生活節奏的工具。2026赤馬年行動力強，與其追求華麗裝潢，不如從軟裝細節著手。當內在節奏與外在環境對齊，家便能成為補能量、穩情緒、聚好運的核心基地。

▲賈氏靈數人生藍圖中心靈數導師賈斯柏 。（圖／賈斯柏提供）