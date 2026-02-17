鹽埕6坪套房開價128萬　在地指2條件恐致「貸款受限」

▲根據《591房屋交易網》統計，高雄市目前總價最低的待售住宅，位於鹽埕大樓，為建坪僅6.34坪的套房。（翻攝自《591房屋交易網》）

記者張雅雲／高雄報導

第七波信用管制後，市場買氣急凍，民眾開始想趁機進場撿便宜，盤點高雄市目前最便宜的待售住宅，為鹽埕區41年舊套房，鄰近近年話題度超高的駁二特區，總價128萬元，跟一輛進口車價格相差不多。

根據《591房屋交易網》統計，扣除法拍、地上權、凶宅等特殊物件後，高雄市目前總價最低的待售住宅，就是該戶建坪僅6.34坪的套房，換算單價約20.2萬元，刊登後因點閱率高，甚至獲「搶手」標籤。

住商不動產高屏澎區協理林祺博分析，該社區總戶數僅86戶，去年共6筆交易，總價落在130~488萬元，因部分套房坪數迷你、屋齡偏高，成為低總價的關鍵。去年7月曾有7樓戶，以單坪24萬元成交，創下社區歷史新高，實登備註「含家具設備費」，目前社區成交均價約落在16萬元。

▲高雄市目前總價最低的待售住宅，刊登後因點閱率高，甚至獲「搶手」標籤。（翻攝自《591房屋交易網》）

林祺博指出，高雄軟體園區與科技產業聚落逐漸成形，吸引返鄉青年與新創族群進駐，讓鹽埕生活機能與商業價值同步升溫。不過，區內住宅普遍屋齡偏高，成為價格分化的主因。

目前鹽埕區10年內新大樓，單價約落在每坪38~45萬元，30年以上大樓，單價約14~16萬元，單坪1字頭仍有機會入手。高雄市仲介公會監事召集人鄭啟峯說：「在整體買氣保守的氛圍下，低總價、小坪數物件，儘管屋況仍需整理，詢問度也居高不下。」

若有意入手，鄭啟峯建議，「這類物件，坪數小、屋齡高，貸款成數受限，加上購入後勢必需要經過一番整修，例如重拉水電管線、浴室翻新等，建議要準備有足夠的現金可支付。」

▲鹽埕知名小吃店、銅板美食多，商業機能發達，甚至可以從早餐吃到宵夜。（圖／記者張雅雲攝）

