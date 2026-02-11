老舊國宅都更！基隆安樂1期6號基地遞件　市府力拚年底建照

▲基隆安樂1期6號基地更新後模擬示意圖。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市都市更新推動再傳捷報！指標性社區「安樂一期國宅六號基地」昨（10日）正式向市府遞件，申請都市更新事業計畫及權利變換計畫報核，象徵本案已順利完成前期整合、招商及建築規劃等關鍵階段，正式邁入法定審查與後續重建程序。基隆市府都發處長謝孝昆表示，目標在年底前核發建造執照。

市長謝國樑上任後，即將都市更新列為施政重點，除成立「基隆市都市更新專案辦公室」，更設置駐點工作站，主動進駐社區，提供在地專業諮詢、行政協調與程序輔導，積極協助老舊建物更新改建，推動基隆成為宜居城市。安樂一期六號基地是基隆首件以「公私協力、自助人助」模式，在市府協助下成功完成招商的私人老舊社區都更案，深具指標意義，市府也將持續以此為範例，擴大推動都更量能。

[廣告]請繼續往下閱讀...

本次遞件由實施者廣宇建設，在安樂一期六號基地更新會柯理事長及理監事代表陪同下共同完成。在市府、實施者團隊與社區住戶三方長期協力下，本案都更同意比例已突破九成，並於今年一月完成選屋及抽籤作業。柯理事長表示，住戶對重建安全家園已有高度共識，期盼市府加速審查作業，早日回應居民對安心居住環境的殷切需求。

都發處長謝孝昆表示，針對後續審議流程，市府將採專案列管、跨局處整合資源，全力協助加速審查作業，目標在年底前核發建造執照，並儘速銜接工程動工，縮短整體期程，讓住戶早日重返安全家園。

謝孝昆進一步指出，近年營建成本持續上揚，基隆市場條件亦不如雙北，都更推動深具挑戰；但六號基地的成功經驗證明，只要透過公私協力與社區自助整合，基隆的都更之路充滿希望。市府也期盼此案能發揮示範效應，帶動更多老舊社區加速更新。

謝孝昆也呼籲，有意願辦理都更的社區，可主動與都市更新專案辦公室聯繫，市府將全力提供協助，與民眾攜手打造更安全、宜居的城市環境。