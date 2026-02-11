高雄1月人口減幅全台第二　新案最低重回3字頭

▲黃區如亞灣、美術館生活圈仍具題材支撐，新案房價仍站上6字頭，但房市已從全面上攻轉為區域分化。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

根據最新人口統計，高雄市1月總人口數為272萬7020人，單月減少1525人，減少人數為全台僅次於台北市的縣市，連帶房價同步出現降溫，根據實登統計，去年高雄多數行政區房價持續盤整，但有部分量多區域，開始出現價格下修。

根據內政部最新人口統計，高雄市1月總人口數為272萬7020人，單月減少1525人，減少人數為全台僅次於台北市的縣市。

人口往下走，疊加信用管制，2025年高雄房價也跟著盤整。高雄市市調協會理事長蔡博丞表示，2025年在第七波信用管制後，投資客與多屋族明顯退場，交易量大幅消風，其次，剛性買盤雖仍在，但購屋門檻被拉高，自備款與月付金壓力讓出手節奏放慢，甚至有新案整月零成交。

根據高雄市市調協會統計，高雄市2022~2024年受惠台積效應，房價出現大漲，包括岡山、橋頭、三民等區域，都曾出現50%的漲幅，楠梓、左營也分別有37.5%、32.5%的漲幅。

▲根據實登，橋頭、楠梓、三民、鳳山、前鎮區去年最低價重回3字頭。（示意圖／記者張雅雲攝）

蔡博丞表示，2022~2024年間高雄房價已有一波明顯漲幅，部分區段基期墊高後，2025年開始出現個案價格回調的情況，尤其量體較大的區域，為了去化速度，確實有建商在價格上做出調整，「量多的地方，只要市場續冷，削價競爭就會出現。」

根據實登，橋頭、楠梓、三民、鳳山、前鎮區去年最低價重回3字頭，小港甚至出現2字頭新案。以區域來看，蔡博丞直言，北高雄壓力相對較大。根據統計，目前高雄市剩餘可售量體約6成集中在三民區以北，「量多本來就會競爭，只要市場沒有回溫，價格鬆動的機率就會提高。」

高雄市代銷公會理事長謝哲耀分析，蛋黃區如亞灣、美術館生活圈仍具題材支撐，新案房價仍站上6字頭，但房市已從全面上攻轉為區域分化，該區若缺乏新話題接續且供給量多，價格回檔壓力相對明顯。

