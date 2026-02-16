水波紋燈重現河道！「瑠公綠廊」奪大獎　絕美夜景曝光



▲「瑠公綠廊」水波紋燈光及鋪面。



記者陳香菱／綜合報導

台灣照明學會11日舉行114年「照明金質獎」頒獎典禮，台北市政府工務局新建工程處以「瑠公綠廊人行環境改造工程」及「中正橋改建工程」雙雙獲獎，分別摘下戶外照明設施獎的「特優」及「優等」殊榮。

「瑠公綠廊」打造夜間美學空間

工務局表示，榮獲「特優」的「瑠公綠廊人行環境改造工程」，以「人本導向、安全舒適、節能減碳及強化大灣河道意象」為核心，成功提升城市夜間空間質感，並守護市民通行安全。工程採用智慧節能科技與藝術化照明，讓瑠公綠廊成為兼具歷史記憶與生態友善的夜間亮點。

主要動線配置低眩光、IP65高防護等級的投射燈與景觀燈，確保行人夜間安全；透過重點照明突顯「水光環」與「魚群雕塑」等節點，導引人流。

更特別的是，利用「水波紋燈」重現大灣河道的歷史紋理，搭配花臺及座椅的間接照明，營造溫暖柔和的休憩氛圍。全區採用高效率LED結合智慧控制系統，達成節能減碳目標；植栽區則採用低色溫、低背光、無藍光害的設計，守護生物多樣性。瑠公綠廊的改造不僅提升步行體驗，更透過光影敘事，展現低碳、友善且具文化深度的城市夜間美學。



▲中正橋夜間景色。



中正橋改建 點亮新店溪夜景

工務局指出，獲得「優等」的「中正橋改建工程」，以光影媒介展現現代鋼構力量，為新店溪夜景增添城市地標。新橋採用河中不落墩的大跨度鋼拱橋設計，搭配雙拱肋桁架系統，展現現代工程技術之美。橋梁拱肋內藏智慧調光系統，搭配2700K暖白光，突顯鋼構質感；懸垂鋼索透過精準配光由下而上提亮，遠觀宛如水面上跳動的琴弦。

此外，工程嚴格控制配光角度，有效防止光污染，並降低對水域生態的干擾，展現環境友善理念。中正橋的新設計不僅展現工程技術，更透過光影塑造，成為新店溪夜間的亮眼新地標。

雙料殊榮 展現台北照明設計實力

工務局強調，此次「瑠公綠廊」與「中正橋」雙雙獲獎，充分展現台北市新建工程處在照明設計上的卓越實力。透過人本照明、生態永續與歷史共生的理念，台北市公共建設再度受到專業評審的高度肯定，為城市照明美學與市容景觀增添光彩。