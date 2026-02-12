ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

「西門新宿」房東是台灣知名家族　昔潮鞋戰區沒落至今

▲▼西門新宿2025年5月外觀。（圖／翻攝Google Map）

▲西門新宿2025年5月外觀。（圖／翻攝Google Map）

記者葉國吏／綜合報導　

曾是西門町潮流指標的西門新宿，近年人潮銳減，2至4樓幾乎全封，傳出日商有意進駐卻未見下文，高租金與電商衝擊成沒落關鍵。《ETtoday新媒體》過去曾報導，透露西門新宿房東身分，是台灣知名家族。

位在台北市西寧南路的西門新宿大樓，過去堪稱台灣街頭文化重鎮，潮牌代購、選貨小店密集進駐，年輕人假日幾乎擠爆。不過這幾年明顯退燒，逛街的人少了，氣氛也冷清許多，讓不少老粉直呼「回不去了」。

2到4樓幾乎全封　日商看屋傳聞未證實
最近有網友在Threads發問，為何西門新宿變得這麼冷清，引來不少人留言。有民眾透露，2至4樓已封閉許久，一直有傳聞說會有國外連鎖品牌整棟承租，甚至有人目擊疑似日本業者帶翻譯看場地，但至今仍沒有實際動作。

▲「西門新宿」內店面大多閒置。（圖／記者項瀚攝）

其實早在2021年，就有媒體報導指出，西門新宿因租金高漲導致空租率攀升。當時一樓僅剩5間店營業，二樓更有超過10家業者撤出。店家坦言，不只房租高，管理費也沉重，只能勉強苦撐。

高租金加電商衝擊　昔日潮流殿堂褪色
還有網友點出，該商場店面坪數偏小，卻要負擔高額租金，疫情前人潮就已下滑，店家陸續不再續約，到了2023年，二樓幾乎全數清空。有人感嘆，這裡曾是「全台最潮」，如今卻成了集散型空間。

隨著社群媒體興起、電商購物便利，消費者取得潮流單品的管道大增，小型選物店難再靠資訊差與獨特性維持優勢，競爭壓力倍增。根據先前報導，整棟商場共10層，目前2、3樓閒置，4樓為藝術空間，5、6樓施工中，7樓以上多作住家與倉儲使用。產權登記顯示，整棟建物由泰鴻實業持有，背後為泰隆鋼鐵呂家。昔日時尚地標的未來走向，也讓不少西門老粉絲持續關注。

