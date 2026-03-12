賣房住郵輪！6旬單親媽甩債半年跑遍3大洲　不當房奴

▲女子賣掉心愛的房子，搬到豪華郵輪上生活與工作，短短半年內踏足三大洲。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

美國紐澤西州女子蘇巴爾（Sue Barr）原本深陷沉重的債務泥沼，為了擺脫經濟壓力並實現旅行夢想，毅然決然賣掉心愛的房子，搬到豪華郵輪上生活與工作。這場破釜沉舟的冒險讓她在短短半年內踏足三大洲，徹底告別過去被債務壓得喘不過氣的生活。

房子變錢坑 淪為沉重負擔



[廣告]請繼續往下閱讀...

紐約郵報報導，60多歲的蘇巴爾原本在紐澤西獨自扶養兒子長大，但隨著兒子畢業搬往佛羅里達州，房子變得空蕩蕩，且不再是避風港，反而成了財務黑洞，「每當我有一點額外的錢，都不足以解決問題，感覺就像在玩打地鼠」。她直言，這間房子已經無法支持她的未來。

賣房換自由 重拾攝影熱情

為了重新開始，蘇巴爾果斷賣掉房子，利用這筆錢還清債務，並前往巴西進行牙科手術。她在巴西旅途中重新找回對攝影的熱情，並在朋友啟發下決定申請郵輪工作，儘管因高齡必須通過嚴格體檢與相關評估，她仍成功取得船員證照，登船擔任攝影師，用鏡頭捕捉乘客們的喜悅。

登船見絕美海景 6個月踏足三大洲

這份郵輪工作並不輕鬆，蘇巴爾住在甲板下沒有窗戶的員工艙房，每天必須爬無數個階梯，還要忍受老舊攝影設備，但只要上到15樓甲板，壯麗海景便能療癒一切，短短6個月遊歷三大洲，且每停靠一個港口，世界就彷彿開啟一扇新的大門，「大海讓一切都變得值得」。