泳池踢水室內像拍球！內湖上億頂樓豪宅賠償翻倍　二審改判1046萬

▲內湖1億元頂樓豪宅屋主控訴，樓上泳池活動聲響像拍籃球，室內測得低頻噪音逾40分貝。（AI協作圖／記者董美琪製作，經編輯審核）



記者董美琪／綜合報導

台北市內湖區一處每戶總價逾1億元的頂樓豪宅，因屋頂設有游泳池引發噪音爭議。林姓與洪姓兩名23樓屋主主張，只要有人在泳池木棧板行走，或於泳池內踢水、打水、跳水，室內客廳與主臥即出現類似在樓上拍打籃球般的重低頻噪音，嚴重干擾生活，影響身心健康，向建商提起民事求償。台灣高等法院二審11日宣判，認噪音屬實，判決建商應各賠償林女與洪女523萬2340元，合計1046萬4680元。全案仍可上訴。

林女與洪女指出，除泳池有人活動時產生噪音外，即使無人使用，室內仍可聽見機器設備低頻運轉聲。兩人表示，長期噪音影響身心，曾就醫並服藥，雖多次要求建商改善，惟問題未能排除，因而提告請求損害賠償。

[廣告]請繼續往下閱讀...

一審台北地方法院曾到場勘驗，並委託鑑定。結果顯示，林女房屋主臥浴廁在泳池無人使用情況下，仍可測得設備低頻聲響，且分貝數違反現行噪音管制標準。一審據此判決建商應賠償林女200萬元、洪女160萬元。

建商不服提起上訴。二審由台灣高等法院審理，並送請中華民國震動與噪音工程學會鑑定。鑑定結果顯示，房屋臥室測得低頻噪音超過40分貝，高於該地屬「第三類噪音管制區」日間低頻噪音37分貝標準。高院認為，噪音已影響居住安寧，兩名屋主受有非財產上損害，依法得請求賠償，因此改判建商各賠523萬2340元。