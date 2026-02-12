ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

眼球經濟崛起！分眾傳媒電梯屏幕變身百業成交發電機

眼球經濟崛起！分眾傳媒電梯屏幕變身百業成交發電機（圖／分眾傳媒提供）

▲分眾傳媒「社區眼球廣告」把訊息放進社區電梯螢幕，卡位住戶每天必經的那段等待時間，讓訊息「自己出現在眼前」。（圖／AI生成，經編輯審核）

【廣編特輯】

房市一冷、預算一緊，最先被砍的常常就是廣告；但有個曝光平台最近反而越來越熱 — 你每天都會搭的「社區電梯」。分眾傳媒「社區眼球廣告」把訊息放進社區電梯螢幕，卡位住戶每天必經的那段等待時間。不是追著人跑，而是讓訊息「自己出現在眼前」，一回家、一下樓就看得到，久了自然會記得。

分眾傳媒總經理林境寬指出，根據客戶滿意度調查，近期房仲業者採取「同社區稀有釋出」的精準投放策略，直接鎖定目標社區電梯螢幕刊登物件，成效顯著。僅投放一週，即成功吸引住戶主動詢問，甚至促成親友轉介紹。

林境寬分析，相較於容易被「滑過」的網路廣告，電梯螢幕廣告具備「每日高頻提醒」的特性，能有效強化案源曝光並加速帶看節奏。內部數據顯示，經精準投放特定社區後，房仲經紀人的區域指名度平均提升超過 35%；廣告上刊兩週內，主動諮詢量較一般線上平台增加 20%。在房市盤整期，電梯廣告已逆勢成為房仲業者推動成交的強勁引擎。

在地店家更玩出一套極具創意的「樓下經濟」。台中一間火鍋店就用超直球的做法：「樓下就能吃，截圖送小菜」，只挑周邊幾個社區投放，就把晚餐時段的家庭客拉起來，甚至不少住戶真的穿拖鞋下樓。也有生活服務、健身、醫美等商家用短檔期把新品、體驗、優惠打進社區生活圈，到店客變得更集中，回訪也更穩。

最有趣的是，這台螢幕不只賣商品，近期還開始「變成社區的驚喜牆」。有人在自家社區刊登結婚週年祝福，電梯門一開就是大告白；追星族也會集資應援，祝偶像生日快樂、發片順利，讓祝福在日常通勤中被看見、被討論。社區螢幕正在把「在地曝光」做得更貼近生活：不吵、不追人，但很難忽略—而這正是現在市場最吃香的那種存在感。

眼球經濟崛起！分眾傳媒電梯屏幕變身百業成交發電機（圖／分眾傳媒提供）

▲分眾傳媒針對社區方圓1公里內投放的「鄰里導流計畫」，協助合作商家平均提升15%-25% 的到店客流量，業績增長幅度遠超傳統派報。（圖／AI生成，經編輯審核）

林境寬總經理補充，根據分眾傳媒統計，住戶每日平均搭乘電梯4至6次，高達90%的住戶表示對電梯螢幕內容有深刻印象。另外分眾針對社區方圓1公里內投放的「鄰里導流計畫」，協助合作商家平均提升15%-25% 的到店客流量，業績增長幅度遠超傳統派報。當廣告不再只是形象展示，而是能實際帶動人流與消費決策的工具，社區螢幕已逐漸成為地方商圈經濟活化的重要推手。

