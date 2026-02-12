ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

「最強地主」笑了！　旺來興、BMW卡位高雄新市鎮精華地段

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲橋科已在1月提前完工，園區內廠房即將陸續完工，大型連鎖量販品牌陸續開幕。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

橋科是北高雄半導體S廊帶關鍵中心，大型連鎖品牌如旺萊興、BMW 5S展示暨服務中心也搶插旗，在地曝：「2家新進駐的大型連鎖品牌，均位於高雄新市鎮的台1線沿線，都是向台糖租地興建的大型店面。

橋科已在1月提前完工，園區內廠房即將陸續完工，連鎖量販品牌「旺來興」在橋頭成功南路卡位，1月中先開幕。基地約746坪，規畫地上2樓，1樓為量販店、2樓為倉庫，旁邊就是已開幕的全聯，日常採買機能愈來愈完善。

連豪華進口車展場也搶插旗。汎德永業將在橋頭打造BMW 5S展示暨服務中心，位於成功北路，預計斥資5.7億元，基地約1131坪，規畫地上3樓新據點，目標2028年完工啟用。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲大型連鎖品牌如旺萊興、BMW 5S展示暨服務中心都位於高雄新市鎮台1線沿線。（圖／記者張雅雲攝）

高雄市仲介公會副理事長陳揚智表示，2家新進駐的大型連鎖品牌，均位於高雄新市鎮的台1線沿線，都是向台糖租地興建的大型店面，從日常採買到高端商務服務逐步到位，區域客層結構與消費力都與以往在地生活圈不同。

橋頭新推案多集中在高雄新市鎮，根據《高雄實價網》統計，橋頭2021、2022年交易量其實都不高，分別只有146件、135件，但到了2023年，案件量直接衝到1170件，單價也從17.43萬元快速拉升到32.30萬元，陳揚智說：「價量大爆發，幾乎與台積電設廠效應發酵時間重疊。」

▲▼ 。（AI協作圖／記者張雅雲製作，經編輯審核）

▲高雄新市鎮近5年房價走勢。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

且價格同步往上墊高後，近2年交易量出現收斂，主因是區域供給減少，但單價仍推升至40萬元，房價在5年來翻漲1倍。該區包括「清璞」、「達麗世界學」等預售案，最高單價都分別達47、49萬元。

高雄市代銷公會理事長謝哲耀表示，新市鎮房價目前已進入「高檔盤整期」，成交量雖不若高峰時期，但因土地取得成本與營建單價回不去，建商新案開價難以明顯下修，短期內價格以震盪整理為主，隨橋科產業陸續進入量產階段，人口持續移入，4字頭有機會成為區域常態價位。

