昔金雞母養蚊5年　翻身黃國昌競選總部月租15萬

記者項瀚／台北報導

黃國昌投入新北市長選戰，競選總部選在新莊化成路、新北大道二段三角窗，每月租金15萬元，符合區域行情。在地房仲表示，雖然該店面鄰近工業區，人潮稀少，但車流量非常大，曝光效果佳，是相當適合的選擇。

▲▼ 黃國昌競選總部 。（圖／記者項瀚攝）

▲黃國昌投入新北市長選戰，競選總部選在新莊化成路、新北大道二段三角窗，每月租金15萬元。（圖／記者項瀚攝）

民眾黨主席黃國昌投入新北市長選戰，2月1日於新莊化成路三角窗成立競選總部，而近期實價揭露，該店面於去年12月25日以每月15萬元出租，坪數登記為85坪，租約1年。

該筆租賃交易備註為分層出租，事實上該店面位於5層建物的1樓，經查謄本，整棟約459.5坪，登記所有權人為兆豐國際商業銀行，並是由廉誠實業委託信託。

中信房屋新莊副都心加盟店長林家民表示：「該店面過去為富邦銀行開業多年，但在約5年前撤出，這期間雖貌似有人短租，但仍屬長時間空置，不過作為競選總部頗為合適，每月15萬元屬正常行情價格。」

林家民表示：「該店面雖然緊鄰工業區，人潮量稀少，但坐落化成路、新北大道路口，是新莊往三重、台北市的主要幹道，車流量相當大，曝光效果佳。」

▲▼ 黃國昌競選總部 。（圖／記者項瀚攝）

▲黃國昌競選總部面前道路的車流量大。（圖／記者項瀚攝）

顥天國際管理顧問業務總監邱鼎峯表示：「競選總部選址有3大核心要素，包括廣告宣傳效益、舉辦各式造勢活動及採訪不打擾周圍居民、房東願意短期出租，本次黃國昌團隊選擇的點位全都滿足，是有規劃性的覓點。」

邱鼎峯表示：「而該建物信託給銀行，推測或許已談好重建，屋主在等待期間短暫出租，而因爲無法簽租賃長約，可能也成為富邦銀行撤出的主因。」

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示：「這戶的門牌雖然掛在新莊化成路，但實際上是位在新北大道二段的三角窗，是上下台一線高架橋、忠孝橋，也是進出五股工業區、新北產業園區的最重要節點。」

黃舒衛表示：「該點位雖然沒有路邊停車的機會與商機，但廣告效益極強，尤其在頭前重劃區、新莊副都心的人口、產業陸續充實之後，曝光所觸及的機會更高，在目前各縣市對於廣告物管制越來越嚴格的限制下，該點位外牆反成最有效的廣告工具。」

▲▼ 黃國昌競選總部分析整理 。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

▲黃國昌競選總部分析整理。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

關鍵字：民眾黨主席黃國昌競選總部店面租金新莊化成路中信房屋

