可蓋購物中心、旅館　水湳轉運中心旁萬坪基地3月招商

▲水湳轉運中心預計6月啟用，基地除中心本體，南側還有約3.35公頃的空地，市府決定以BOT方式委外招商。（圖／截自台中市政府）

記者陳筱惠／台中報導

水湳轉運中心預計6月啟用，基地除中心本體，南側還有約3.35公頃的空地，市府決定以BOT方式委外招商。信義房屋專家表示水湳經貿園區從早期的重劃題材，逐步進入建設兌現階段，包含綠美圖、國際會展中心啟用，加上未來超巨蛋與轉運中心串聯，區域機能輪廓愈來愈完整。

水湳轉運中心南側二期基地位於西屯區經貿段1地號，基地面積約3.35公頃（約1萬133坪），使用分區為水湳經貿園區第二種經貿專用區，採BOT方式辦理，開發契約許可期間為50年。

交通局長葉昭甫表示：「水湳轉運中心南側二期基地，預計3月中正式公告招商。建蔽率80%、容積率500%，開發內容可規劃辦公空間、購物中心、旅館及婚宴會館等，也能輔助轉運中心運作。」

▲專家認為在全台商用市場競爭激烈、辦公與零售需求轉型之際，如何精準定位客群，將是開發成敗關鍵。（圖／截自台中市政府）

信義房屋台中新光店經理周子凡分析：「水湳經貿園區近年重大建設齊發，已從早期的重劃題材，逐步進入建設兌現階段，包含綠美圖、國際會展中心啟用，加上未來超巨蛋與轉運中心串聯，區域機能輪廓愈來愈完整，對商業設施的需求也將明顯提升。」

周子凡指出：「水湳周邊住宅產品以預售與新成屋為主，近年成交單價站穩6字頭，部分指標案甚至挑戰更高價位。區域房價短期內雖受整體市場降溫影響，但長期仍具支撐力。」

周子凡也提醒：「商業設施能否成功，仍取決於招商條件與後續營運策略，尤其在全台商用市場競爭激烈、辦公與零售需求轉型之際，如何精準定位客群，將是開發成敗關鍵。」

