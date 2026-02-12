ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

知名石頭火鍋舊址復活！　租金退回10年前「鍋物新品牌」進駐

▲▼ 崇德路老虎斑斑 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲新銳餐飲品牌酸小七旗下「老虎斑斑」接手過去輕井澤集團旗下的「拾七石頭火鍋」。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

位於美食戰場崇德路上的輕井澤集團旗下的「拾七石頭火鍋」去年8月宣佈結束營業，訊息一出震撼饕客圈。近期新團隊接手裝潢預備試營運，由新銳餐飲品牌酸小七旗下「老虎斑斑」接手，信義房屋專家表示，正崇德路上的店面相當稀有，餐飲進駐不意外。

《地產詹哥老實說》EP296／買房糾紛不減反增　揭密「合約陷阱」：錢丟水裡還告不贏！

[廣告]請繼續往下閱讀...

去年8月崇德路上的輕井澤集團旗下的「拾七石頭火鍋」宣布歇業，引起不少人惋惜，實際查詢，該店面10年前起租價46萬元，中間歷經房東釋出重新招租，開價高達65萬元，同樣引起討論。

▲▼ 拾七火鍋,崇德路,租金 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲該店面位於北屯區11期重劃區核心，地點醒目、車流量大，臨崇德路的寬敞店面有利於品牌曝光。（圖／記者陳筱惠攝

該店面位於北屯區11期重劃區核心，地點醒目、車流量大，臨崇德路的寬敞店面有利於品牌曝光，周邊也早已是北台中餐飲聚集的熱門門面，對面就是星巴克、春水堂等連鎖大牌，地點具備指標性。

據了解，原先拾七是2塊土地合併出租，因此新店家也同樣是找2位地主合作，建坪共計139坪、地坪233.7坪，不過知情人士透露，目前只知其中一塊單坪租金落在1500元上下，換算下來6成土地僅約20萬元租金，共計簽約9年，因此推測，房東對租金做出讓步，整體租金退回與2016年行情。

▲▼ 拾七火鍋,崇德路,租金 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲德路號稱公益路2.0，近期觀察正崇德路上的店面，僅約2間招租中，顯示商圈因稀有地點，讓空置率幾乎為0。（圖／記者陳筱惠攝）

「老虎斑斑」主攻石斑魚火鍋，經查，負責人與「酸小七」在台灣的授權營運商多秝貿易為同一人，該品牌總部位於南屯區，近期即將開始試營運。

信義房屋崇德14期店專員藍宏仁分析：「該店面位於顯眼路段、面寬具廣告價值，即便市場競爭激烈，仍屬搶手標的，崇德路已是大型連鎖店插旗的主幹道，包含寶雅、康是美等，更出現外溢至松竹路、梅川東路的現象，如豐生茶館等。」

藍宏仁說：「崇德路號稱公益路2.0，在『食衣住行育樂』上，有這樣的付租能力與需求，可能僅有『食』餐飲業敢出手，近期觀察正崇德路上的店面，僅約2間招租中，顯示商圈因稀有地點，讓空置率幾乎為0。」

《地產詹哥老實說》EP296／買房糾紛不減反增　揭密「合約陷阱」：錢丟水裡還告不贏！

信義房屋更多相關新聞

▲▼ 。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

▲推測房東對租金做出讓步，整體租金退回與2016年行情。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

關鍵字：崇德路拾七火鍋老虎斑斑台中餐飲店面租金

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

房價負擔越輕、生育率越低？　2縣市數據跌破眼鏡

高房價被外界視為台灣生育率低的元凶，最新數據卻讓人跌破眼鏡。房仲統計內政部資料，比較2025年各縣市粗出生率與第2季房價所得比發現，房價負擔最輕的縣市，生育率反而敬陪末座；近年加碼生育補助的雲林縣，重賞下必有產婦，已連2年連莊全台「生育王」。

38分鐘前

知名石頭火鍋舊址復活！　租金退回10年前「鍋物新品牌」進駐

位於美食戰場崇德路上的輕井澤集團旗下的「拾七石頭火鍋」去年8月宣佈結束營業，訊息一出震撼饕客圈。近期新團隊接手裝潢預備試營運，由新銳餐飲品牌酸小七旗下「老虎斑斑」接手，信義房屋專家表示，正崇德路上的店面相當稀有，餐飲進駐不意外。

58分鐘前

刮刮樂「100萬中獎率」最高縣市　中古屋均價每坪36萬元

春節期間刮刮樂相當熱門，統計全台百萬大獎中獎率TOP10縣市，第一名為新竹市，共有39人中獎，平均不到1萬2000人就能出1位百萬得主。其次則為高雄市、台北市。

2小時前

昔金雞母養蚊5年　翻身黃國昌競選總部月租15萬

黃國昌投入新北市長選戰，競選總部選在新莊化成路、新北大道二段三角窗，每月租金15萬元，符合區域行情。在地房仲表示，雖然該店面鄰近工業區，人潮稀少，但車流量非常大，曝光效果佳，是相當適合的選擇。

2小時前

可蓋購物中心、旅館　水湳轉運中心旁萬坪基地3月招商

水湳轉運中心預計6月啟用，基地除中心本體，南側還有約3.35公頃的空地，市府決定以BOT方式委外招商。信義房屋專家表示水湳經貿園區從早期的重劃題材，逐步進入建設兌現階段，區域機能輪廓愈來愈完整。

3小時前

「最強地主」笑了！　旺來興、BMW卡位高雄新市鎮精華地段

橋科是北高雄半導體S廊帶關鍵中心，大型連鎖品牌如旺萊興、BMW 5S展示暨服務中心也搶插旗，在地曝：「2家新進駐的大型連鎖品牌，均位於高雄新市鎮的台1線沿線，都是向台糖租地興建的大型店面。」

3小時前

眼球經濟崛起！分眾傳媒電梯屏幕變身百業成交發電機

房市一冷、預算一緊，最先被砍的常常就是廣告；但有個曝光平台最近反而越來越熱 — 你每天都會搭的「社區電梯」。分眾傳媒「社區眼球廣告」把訊息放進社區電梯螢幕，卡位住戶每天必經的那段等待時間。不是追著人跑，而是讓訊息「自己出現在眼前」，一回家、一下樓就看得到，久了自然會記得。

3小時前

「新家」變冷戰導火線　婚前買預售、婚後過戶算誰的？

情人節快到了，有人忙著訂餐廳、挑花束，卻有愛情長跑多年的情侶，結婚後卻在「房子到底算誰的？」陷冷戰，有民眾疑惑，她跟男友新婚，婚後搬進她繳完頭期款、剛交屋的新家，本來是甜蜜的里程碑，老公卻說是該屋算婚後共同財產，讓她心理相當不是滋味。

4小時前

「西門新宿」房東是台灣知名家族　昔潮鞋戰區沒落至今

曾是西門町潮流指標的西門新宿，近年人潮銳減，2至4樓幾乎全封，傳出日商有意進駐卻未見下文，高租金與電商衝擊成沒落關鍵。《ETtoday新媒體》過去曾報導，透露西門新宿房東身分，是台灣知名家族。

7小時前

高雄1月人口減幅全台第二　新案最低重回3字頭

根據最新人口統計，高雄市1月總人口數為272萬7020人，單月減少1525人，減少人數為全台僅次於台北市的縣市，連帶房價同步出現降溫，根據實登統計，去年高雄多數行政區房價持續盤整，但有部分量多區域，開始出現價格下修。

20小時前

不捨汪小菲「因大S受誤解」　生技董座讚他對家庭很負責

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

門窗全沒水泥外露　高雄「戰地風..

「西門新宿」房東是台灣知名家族..

錶業龍頭賣資產　勞力士高雄服務..

「家樂福」3字將走入歷史　起家..

女鞋大王敦南豪宅「賣不掉加價賣..

拿300萬存ETF錢滾錢　他怕..

基隆安樂1期6號基地遞件　市府..

高雄「百貨黑馬」營收年成長10..

竹北人出手南屯豪宅頂樓　前屋主..

股王狠砸2.7億買大雅廠房　前..

ETtoday房產雲

最新新聞more

房價負擔越輕、生育率越低？　2..

知名石頭火鍋舊址復活！　租金退..

刮刮樂「100萬中獎率」最高縣..

昔金雞母養蚊5年　翻身黃國昌競..

可蓋購物中心、旅館　水湳轉運中..

「最強地主」笑了！　旺來興、B..

分眾傳媒電梯屏幕變身百業成交發..

「新家」變冷戰導火線　婚前買預..

「西門新宿」房東是台灣知名家族..

高雄1月人口減幅全台第二　新案..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366