知名石頭火鍋舊址復活！　租金退回10年前「鍋物新品牌」進駐

▲新銳餐飲品牌酸小七旗下「老虎斑斑」接手過去輕井澤集團旗下的「拾七石頭火鍋」。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

位於美食戰場崇德路上的輕井澤集團旗下的「拾七石頭火鍋」去年8月宣佈結束營業，訊息一出震撼饕客圈。近期新團隊接手裝潢預備試營運，由新銳餐飲品牌酸小七旗下「老虎斑斑」接手，信義房屋專家表示，正崇德路上的店面相當稀有，餐飲進駐不意外。

去年8月崇德路上的輕井澤集團旗下的「拾七石頭火鍋」宣布歇業，引起不少人惋惜，實際查詢，該店面10年前起租價46萬元，中間歷經房東釋出重新招租，開價高達65萬元，同樣引起討論。

▲該店面位於北屯區11期重劃區核心，地點醒目、車流量大，臨崇德路的寬敞店面有利於品牌曝光。（圖／記者陳筱惠攝）

該店面位於北屯區11期重劃區核心，地點醒目、車流量大，臨崇德路的寬敞店面有利於品牌曝光，周邊也早已是北台中餐飲聚集的熱門門面，對面就是星巴克、春水堂等連鎖大牌，地點具備指標性。

據了解，原先拾七是2塊土地合併出租，因此新店家也同樣是找2位地主合作，建坪共計139坪、地坪233.7坪，不過知情人士透露，目前只知其中一塊單坪租金落在1500元上下，換算下來6成土地僅約20萬元租金，共計簽約9年，因此推測，房東對租金做出讓步，整體租金退回與2016年行情。

▲德路號稱公益路2.0，近期觀察正崇德路上的店面，僅約2間招租中，顯示商圈因稀有地點，讓空置率幾乎為0。（圖／記者陳筱惠攝）

「老虎斑斑」主攻石斑魚火鍋，經查，負責人與「酸小七」在台灣的授權營運商多秝貿易為同一人，該品牌總部位於南屯區，近期即將開始試營運。

信義房屋崇德14期店專員藍宏仁分析：「該店面位於顯眼路段、面寬具廣告價值，即便市場競爭激烈，仍屬搶手標的，崇德路已是大型連鎖店插旗的主幹道，包含寶雅、康是美等，更出現外溢至松竹路、梅川東路的現象，如豐生茶館等。」

藍宏仁說：「崇德路號稱公益路2.0，在『食衣住行育樂』上，有這樣的付租能力與需求，可能僅有『食』餐飲業敢出手，近期觀察正崇德路上的店面，僅約2間招租中，顯示商圈因稀有地點，讓空置率幾乎為0。」

▲推測房東對租金做出讓步，整體租金退回與2016年行情。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）